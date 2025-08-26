Lluvias y socavones ‘se apoderan de las calles’: Activan Alerta Roja por aguaceros en CDMX

La Ciudad de México espera lluvias intensas al menos hasta las 0:00 horas del miércoles 27 de agosto.

¿Noche de socavones? La Ciudad de México está en Alerta Roja por lluvias en ciertas zonas del sur, y se espera que el aguacero dure toda la noche, así que toma precauciones ante posibles inundaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dijo que hay 11 alcaldías afectadas por las fuertes lluvias este martes 26 de agosto, así que emitió una serie de recomendaciones a fin de evitar contratiempos y daños a la salud, como salir abrigado y no caminar por lugares con corrientes de agua.

De acuerdo con Protección Civil, el nivel de alertamiento por lluvias es el siguente:

Alerta Roja por lluvias, con precipitaciones de 50 a 70 milímetros: Tlalpan.

Alerta Naranja por lluvias, con precipitaciones de 30 a 49 milímetros: Álvaro Obrgón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

Alerta Amarilla por lluvias, con precipitaciones de 15 a 29 milímetros: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Xochimilco.

Se prevé que a lo largo de la noche las lluvias afecten el centro y posteriormente el poniente de la Ciudad de México, de acuerdo con las autoridades. Por ahora, las alcaldías del norte, así como los municipios del Estado de México no esperan fuertes lluvias.

Socavones y calles inundadas: así afectan las lluvias a la CDMX este martes

Si vas de regreso a casa, toma esto en cuenta para conocer qué calles están afectadas por lluvias en la Ciudad de México, que recién implementó un bacheo nocturno ante los problemas viales a causa de las precipitaciones:

Por socavón cerrada la circulación en Av. Villa de Ayala a la altura de Av. Gran Canal del Desagüe únicamente hacia el Oriente, col. San Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero.

Equipos de emergencia acuden a trabajar por encharcamiento sobre Niños Héroes y Miguel Hidalgo, colonia San Mateo Xalpa, Xochimilco.

Equipos de emergencia en camino a trabajar por encharcamiento sobre Carretera a Topilejo y Pedregal, colonia Santa Cruz Chavarrieta, Xochimilco.

La Ciudad de México recibe lluvias mientras otras parte del país son afectadas por la tormenta tropial Fernand. Si bien el meteoro no afecta a la capital del país, otros fenómenos, así como la entrada de humedad de las costas son responsables de las inundaciones de esta noche.