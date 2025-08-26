Tormenta tropical ‘Fernand’ no tocará a México... pero ‘Juliette’ dejará lluvias en Baja California

Las tormentas tropicales Juliette y Fernand se desplazaban este martes por aguas abiertas, una en el océano Pacífico y otra en el Atlántico. No había avisos ni alertas costeras en efecto para ninguna de las tormentas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

La tormenta tropical Juliette no representaba una amenaza inmediata para tierra, según los meteorólogos. La tormenta se encontraba en el Pacífico, a unos 804 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México. Tenía vientos máximos sostenidos de 113 kilómetros por hora.

Se movía hacia el noroeste a 16 km/h. Los pronosticadores dijeron que Juliette podría convertirse brevemente en un huracán este martes antes de debilitarse el miércoles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN), Juliette causará lluvias fuertes y oleaje de hasta 2.5 metros de altura en Baja California Sur.

Sin embargo, el SMN advirtió que Juliette hacia el oeste, por lo que se alejará gradualmente de las costas mexicanas.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta ‘Fernard’ y cómo afectará a México?

En el Atlántico, la tormenta tropical Fernand también estaba lejos de tierra y se esperaba que permaneciera sobre aguas abiertas del océano. Este martes se encontraba a unos 1.022 kilómetros al sur de Terranova con vientos máximos sostenidos de 64 km/h y se dirigía al noreste a 21 km/h.

Los pronosticadores de EU dijeron que Fernand podría convertirse en un ciclón postropical para la noche del miércoles.

En México, el SMN destacó que no tiene avisos o pronósticos para el Atlántico, por lo que no se espera el paso de esta tormenta cerca del territorio por ahora.

Por ahora, las autoridades climáticas estadounidenses advierten que Fernand tiene bajo potencial, pero podría tomar fuerza brevemente el miércoles.

¿Cuál es el pronóstico del clima para México HOY 26 de agosto?

El monzón mexicano en interacción con una vaguada causará lluvias intensas en Durango y Nayarit, así como muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Chihuahua. También se esperan chubascos y lluvias fuertes en Baja California.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano tendrá interacción con la onda tropical número 26 de la temporada, junto con una vaguada en altura. Esto causará lluvias en la Península de Yucatán, así como Veracruz, Chiapas y Tabasco; además, se pronostican lluvias muy fuertes en Oaxaca.

Pese a las lluvias, se espera un ambiente caluroso sobre el norte del país, en los estados del litoral del Pacífico y el Golfo de México, así como en la Península de Yucatán.