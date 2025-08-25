Israel ataca hospital en Gaza y mata a 20 personas, entre ellas periodistas y rescatistas

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el ataque contra el Hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis fue un 'trágico error'.

Bombardeos de Israel alcanzaron este lunes uno de los principales hospitales de la Franja de Gaza, el cual fue objeto de un segundo ataque mientras periodistas y equipos de rescate acudían al lugar, matando a por lo menos 20 personas e hiriendo a muchas más, informaron trabajadores de salud locales.

Fue uno de los ataques israelíes más mortíferos tanto contra hospitales como a periodistas a lo largo de los 22 meses de una guerra que se desencadenó por el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La ofensiva se produjo mientras Israel planea ampliar sus operaciones hacia áreas militares densamente pobladas.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el ataque contra el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis fue un “trágico error” y que el ejército ya investiga lo sucedido.

Al menos 5 periodistas muertos tras ataques de Israel

El primer ataque alcanzó un piso superior del hospital en el que se encontraban quirófanos y residencias de médicos, cobrando la vida de al menos dos personas, según Zaher al-Waheidi, director del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza.

El segundo ataque impactó una escalera externa mientras rescatistas y periodistas se apresuraban al lugar del primer bombardeo, matando a otras 18 personas.

Unas 80 personas resultaron heridas, incluidas muchas en el patio del hospital, destacó Al-Waheidi.

Entre los fallecidos se encontró a Mariam Dagga, de 33 años, una videoperiodista que había trabajado para Associated Press.

Dagga informaba regularmente para varios medios desde el hospital, incluida una historia reciente para la AP sobre los médicos que luchan por salvar a niños de la desnutrición.

El ataque mató a otros cuatro periodistas que trabajaban para Al Jazeera, Reuters y Middle East Eye, un medio de comunicación con sede en Reino Unido, la mayoría como contratistas o freelancers.

Reuters informó que transmitía en vivo desde el hospital cuando la señal se vio interrumpida inesperadamente.

El periodista que filmaba la toma en vivo murió en el primer ataque, informó la agencia noticiosa, citando a funcionarios del hospital.

Un video del canal panárabe Al Ghad captado desde el otro lado de la calle mostraba a personas mientras subían la escalera externa poco después del primer ataque, seguido por el estruendo del segundo bombardeo, una enorme columna de humo y un montón de escombros.

Israel inicia investigación por ataques a Gaza

Medios israelíes informaron que las fuerzas de Israel lanzaron dos proyectiles de artillería hacia el hospital, apuntando contra lo que sospechaban que era una cámara de vigilancia de Hamás ubicada en el techo.

El general de división Effie Defrin, portavoz militar israelí, dijo que el ejército no apunta a civiles y que inició una investigación interna sobre los ataques.

Acusó a Hamás de esconderse entre civiles, pero no dijo si Israel creía que había combatientes presentes durante los ataques al hospital.

La declaración de Netanyahu señaló: “Israel lamenta profundamente el trágico error que ocurrió este día en el Hospital Nasser en Gaza. Israel valora el trabajo de periodistas, personal médico y todos los civiles”.

El secretario general de Naciones Unidas, junto con Reino Unido, Francia y otros países, condenaron el ataque. Cuando se le preguntó sobre el bombardeo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicialmente dijo que no estaba al tanto antes de agregar: “No estoy contento con eso. No quiero verlo”.

El mandatario declaró más tarde que pensaba que podría haber un “final concluyente” en Gaza en las próximas semanas, pero no entró en detalles. No estaba claro si se refería a la próxima ofensiva de Israel o a las prolongadas conversaciones de alto el fuego.