Mexicana rescatada de Hamás se casa simbólicamente con su novio, quien sigue como rehén en Gaza

La mexicana se casó simbólica con su novio en una ceremonia en Tel Aviv, Israel. (Foto: EFE/ Foro de familias de los Rehenes)

La exrehén israelí y mexicana Ilana Gritzewsky, liberada durante la tregua de noviembre de 2023, celebró este domingo una boda simbólica en la ya denominada como Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, con su pareja, Matan Zangauker, quien aún continúa cautivo en la franja de Gaza.

En imágenes difundidas por el foro de Familias se ve a Gritzewsky emocionada, llorando y vestida de blanco, acompañada de su suegra, Einav Zangauker, una de las caras más conocidas en las protestas y marchas a favor de la liberación de los 50 rehenes israelíes aún en manos de Hamas.

“Matan, mi pequeño de pelo rizado. Si no te hubieran secuestrado ya podríamos estar casados. No puedo dejar de pensar en lo que nos arrebataron: nuestra inocencia y nuestro amor”, señaló Gritzewsky, según un comunicado.

“Te amo, lucharé por ti hasta que regreses. Reconstruiremos juntos y, con la ayuda de Dios, construiremos nuestro hogar judío en Israel”, añadió la joven de origen mexicano.

Foto: EFE/ Foro de familias de los Rehenes

En esta misma plaza se congregaron este domingo cientos de personas secundando una jornada de huelga nacional muy limitada que pedía precisamente al gobierno un acuerdo de tregua que garantice la liberación de los rehenes.

Los familiares de los aún cautivos -se sabe que al menos 30 de ellos ya están muertos- manifestaron su miedo y recelo cuando Israel anunció su intención de ocupar e intensificar los ataques contra Gaza, en una nueva fase sobre la que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, aseguró que comenzará “pronto”.

¿Cuántas personas de Gaza han muerto por los ataques de Israel?

Según las estimaciones, solo en la capital gazatí se refugian un millón de palestinos a quienes Israel pretende expulsar forzosamente hacia el sur del enclave ocupado. En total, desde octubre de 2023, cerca de 62,000 gazatíes ya han sido asesinados, alrededor del 37 por ciento niños, por los ataques israelíes.

Ya en diciembre de 2024, Human Rights Watch (HRW) determinó que las autoridades israelíes eran responsables del crimen de lesa humanidad de “exterminio y de actos de genocidio” en Gaza, conclusión compartida por Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras.

La propia Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, ha emitido en repetidas ocasiones medidas cautelares, que han sido desoídas, a fin de que Israel evite cometer “actos de genocidio” contra los palestinos.