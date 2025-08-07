Netanyahu advierte que Israel ‘se apoderará de toda la Franja de Gaza’ para destruir a Hamás

Una columna de humo marca el lugar donde cayeron los bombardeos israelíes en el sur de Gaza.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que para destruir a Hamas Israel pretende tomar el control total de la Franja de Gaza y eventualmente transferir su administración a fuerzas árabes amigas, mientras el Gabinete de Seguridad discute una ampliación de su ofensiva de 22 meses.

La expansión de las operaciones militares en Gaza pondría en peligro la vida de innumerables palestinos y de los aproximadamente 20 rehenes israelíes restantes, a la vez que aislaría aún más a Israel internacionalmente . Israel ya controla alrededor de tres cuartas partes del territorio devastado.

Las familias de los rehenes retenidos en Gaza temen que una escalada de violencia pueda condenar a sus seres queridos , y algunas protestaron frente a la reunión del Gabinete de Seguridad en Jerusalén. Ex altos funcionarios de seguridad israelíes también se han manifestado en contra del plan, advirtiendo de un atolladero con escasas ventajas militares.

Un funcionario israelí había declarado previamente que el Gabinete de Seguridad discutiría los planes para conquistar la totalidad o partes de Gaza que aún no están bajo control israelí. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato a la espera de una decisión formal, afirmó que cualquier medida aprobada se implementaría gradualmente para aumentar la presión sobre Hamás.

La guerra aérea y terrestre de Israel ha matado a decenas de miles de personas en Gaza, ha desplazado a la mayor parte de la población , ha destruido vastas zonas y ha causado una hambruna severa y generalizada . Los palestinos se preparan para una mayor miseria.

Hamás responde a Netanyahu: ‘Expandir la agresión no será pan comido’

La organización islamista palestina Hamás advirtió este jueves en un comunicado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que expandir su actual ofensiva en Gaza “no será pan comido” y que le conllevará “pagar un alto precio” con más bajas entre los soldados israelíes.

El comunicado del grupo palestino llega después de que Netanyahu, en una entrevista con el canal estadounidense Fox horas antes del inicio de la reunión del gabinete de seguridad que decide sobre la ofensiva israelí en Gaza, confirmó que tiene la intención de ocupar toda la Franja, si bien dijo que no quiere gobernarla.

“Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio y desplazamiento cometiendo más crímenes contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza”, se indica en el comunicado.

Con información de EFE