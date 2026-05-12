Expo CIHAC impulsa alianzas estratégicas para acelerar la transformación de la construcción en México

En el marco de las actividades previas a su edición 36, Expo CIHAC anunció la formalización de alianzas estratégicas con asociaciones y líderes clave de la industria de la construcción, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector y acelerar la adopción de modelos más eficientes, innovadores y sostenibles.

El anuncio reunió a representantes de asociaciones, desarrolladores, empresas y figuras relevantes del ecosistema, consolidando a Expo CIHAC como un espacio de articulación entre los principales actores de la industria.

Actualmente, el sector enfrenta desafíos relevantes, como la escasez de mano de obra calificada, la presión en costos, los plazos cada vez más ajustados y las crecientes exigencias en materia de sustentabilidad y cumplimiento ambiental. Este contexto ha impulsado la adopción de soluciones que permitan mayor eficiencia sin comprometer la calidad ni el impacto ambiental.

En este escenario, la construcción modular y prefabricada se posiciona como un modelo estratégico al integrar eficiencia técnica, reducción de residuos y menores impactos ambientales, al tiempo que optimiza tiempos de ejecución.

“La industria de la construcción está en un punto de inflexión donde la colaboración ya no es opcional, es esencial. Desde Expo CIHAC impulsamos alianzas que fortalecen al sector y aceleran la adopción de soluciones más eficientes, innovadoras y sostenibles. Este es el momento de conectar a toda la cadena de valor para construir un futuro más competitivo para México”, afirmó Tania Díaz, Show Director de Expo CIHAC.

Como parte de este anuncio, Expo CIHAC formalizó acuerdos con asociaciones estratégicas como ANIVIP y ANIPPAC, enfocados en impulsar la adopción de nuevas tecnologías, fomentar mejores prácticas y fortalecer la profesionalización del sector.

El evento contó con la participación activa de la Lic. Bárbara Botello, directora de la marca Hecho en México en la Secretaría de Economía.

“La construcción sigue siendo uno de los principales motores económicos del país. Hoy genera cerca del 6.8 por ciento del PIB y activa a 75 de los 100 subsectores de la industria, lo que demuestra su capacidad para detonar empleo, inversión y desarrollo.” comenta Barbara Botello, Responsable del Plan de Marca Nacional Hecho en México

Además, el encuentro contó con la participación de empresas constructoras, desarrolladores y proveedores clave del sector, entre ellos Moctezuma, Novaceramic, Nuestro Hogar, Carbonell Arquitectos, JSA Taller de Arquitectura, Mármoles Conchita, Industrias RUMEX, Teseo Data Lab, Bureau Veritas México, HKS, la Delegación Comercial de Quebec en México, Stabilit, Carvid Desarrollos, Cretta, CMH, Espamex, CEMEX, ICE Italia, REMI, ARSA, En Concreto, COREV, Hecho en México, Skyhaus Global Business Inc y Vinte, cuya presencia refleja el interés de la iniciativa privada por impulsar la innovación, la especialización y el crecimiento del sector.

De igual forma, participaron asociaciones y organismos que representan distintos frentes de la industria, como CMIC CDMX, AMDM, ANDIRA, Universidad Anáhuac, BIM Task Group, ANALISEC, CAM-SAM, FUNDARQMX, SUME, ACI Centro y Sur, ANIVIP, ANIPPAC, AIA e IMEI, fortaleciendo el diálogo entre especialistas, academia e industria.

“La industria de la construcción continúa siendo uno de los pilares económicos del país, con más de 4.6 millones de empleos y miles de empresas que hoy impulsan infraestructura, vivienda y desarrollo para México”, destacó Ricardo González Lomelí, presidente de la CMIC en CDMX.

La incorporación de tecnologías digitales, sistemas industrializados y nuevos enfoques de diseño está redefiniendo la manera en que se desarrollan los proyectos, permitiendo mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia urbana.

En este contexto, Expo CIHAC se consolida como un punto de encuentro obligado para quienes buscan mantenerse a la vanguardia de la industria, generar alianzas estratégicas y participar activamente en la evolución del sector en México y Latinoamérica.