‘Pinche machirrín’: Diputada del PAN ‘compra’ pleito con Noroña por defender a Alessandra Rojo

El senador Gerardo Fernández Noroña llamó hipócrita a una diputada del PAN de la Ciudad de México en redes sociales.

La diputada de Acción Nacional de la Ciudad de México, Daniela Álvarez, defendió a la alcaldesa de la Cuauhtemoc Alessandra Rojo de la Vega en redes sociales, quien fue llamada prepotente por el senador Gerardo Fernández Noroña. El morenista no se quedó con los brazos cruzados.

El conflicto se desató por la crítica que lanzó Noroña a la alcaldesa opositora debido a un pleito que tuvo con una senadora de Morena registrado en un video que circuló en redes sociales.

“jajajaja ¿tú hablando de ‘prepotencia’? se te olvidó como hiciste que un ciudadano te fuera a pedir disculpas en el Senado? pinche machirrin frustrado, ignorante! eso es lo que eres ¡un ridículo!“, escribió Álvarez en la red social X.

La legisladora local hacía referencia a cuando en mayo de 2025 y como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Noroña obligó a un ciudadano a ofrecerle disculpas públicas luego de que este lo confrontara públicamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Noroña no tardó en responderle a Álvarez: "Si yo te dijera pinche, te tirarías al piso y me acusarías de violencia política de género; pero como eres paniaguada, te crees con derecho de insultar impunemente. Son muy hipócritas, la verdad".

La diputada capitalina volvió a arremeter contra el morenista: “Eres un PINCHE cínico, ignorante, cobarde, corrupto, soberbio, hipócrita, ratero , prepotente”, le escribió.

“Si tuvieras tantito conocimiento del tema que hablas, sabrías que no te podría acusar de Violencia Política de Género, pero además ¡eres un inútil! ¿crees que te han denunciado por mártir o por machito? torpe", añadió.

¿Qué polémica ocurrió con Alessandra Rojo de la Vega?

Alessandra Rojo de la Vega volvió al centro de la polémica luego de que la senadora Cynthia López Castro la grabara en su vehículo llegando a las oficinas de la alcaldía a las 11:00 horas.

“Estamos frente a la PEOR Alcaldesa de la historia de la Cuauhtémoc, ‘Alessandra Rojo dlv’, llegando a ‘trabajar’ a las 11 de la mañana. No vive en la Alcaldía que gobierna, con un cerco de seguridad y totalmente alejada de la realidad en camioneta blindada”, aseguró .

En el video se muestra cómo López Castro se acerca a la camioneta de la alcaldesa a reclamarle la hora de su llegada, sin que la funcionaria capitalina bajara su ventanilla.

Más tarde, la alcaldesa respondió que su llegada en ese horario se debió a que antes había realizado gestiones en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).