Homicidios en su nivel más bajo desde 2022: Clara Brugada destaca baja de delitos de alto impacto en CDMX

Clara Brugada dijo que dichos datos se traducen en que vivimos en una ciudad cada vez más segura, así como el aumento de la percepción.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que de enero a abril continuó disminuyendo la incidencia delictiva en la Ciudad de México, y resaltó la baja, en 7 por ciento, de los delitos de alto impacto, comparado con el 2025, además de la disminución, en un 24 por ciento, en los homicidios, con y sin violencia, que es el más bajo desde el 2022.

“Comparado con el 2025 disminuimos 7 por ciento en los delitos de alto impacto, disminuimos 7 por ciento en homicidios, comparado con el año pasado, y tenemos el periodo de enero-abril con el número de homicidios más bajos desde 2022”, indicó la mandataria capitalina.

En conferencia de prensa realizada en la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Hormiga, en la Unidad Habitacional El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, Brugada Molina señaló que el robo de vehículo, con y sin violencia, disminuyó 25 por ciento respecto al 2025.

Añadió que en abril del 2019 se robaron mil 149 vehículos y para abril de 2026 sólo se hurtaron 436 vehículos, lo que representa una disminución del 62 por ciento.

Indicó que a 19 meses de su administración, la ciudad continúa con una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto, en los homicidios, en las víctimas de homicidios, en los robos de vehículos y en los principales delitos de alto impacto. “Ese es el resultado más importante”, puntualizó la mandataria capitalina.

Resaltó que ahora se tienen más órdenes de aprehensión y menos impunidad, e hizo énfasis en que mientras los homicidios disminuyeron un 7 por ciento, las órdenes de aprehensión crecieron un 9 por ciento, y hubo 25 por ciento menos robo de vehículos, con y sin violencia, pero crecieron en un 49 por ciento las órdenes de aprehensión en este delito.

Expuso que dichos datos se traducen en que vivimos en una ciudad cada vez más segura, así como el aumento de la percepción.

Brugada Molina indicó que los logros están relacionados con el trabajo y actividades que se llevan a cabo para construcción de la paz y la atención a las causas, por lo que seguirán adelante con los programas de Territorios de Paz e Igualdad, Casa por Casa, la Noche es de Todos, jornadas de desarme, entre otros.

Aseguró que atender las causas es combatir la desigualdad, que es lo que abre el camino a la violencia y al delito.

“En el próximo informe también estaremos dando cuentas del programa Territorios de Paz y de igualdad. Estos resultados son producto de una estrategia integral de inteligencia, de coordinación, de atención a causas, de presencia policiaca, de fortalecimiento a la policía y de policía de proximidad”, indicó la titular del Ejecutivo local.

Ante integrantes de su gabinete y mandos de las corporaciones de seguridad y justicia del ámbito federal y local, recordó que durante dos trimestres ha disminuido la percepción negativa sobre seguridad en la ciudad.

Sin embargo, dijo que nada justifica un homicidio y que no puede haber una convivencia en familia que termine en desgracia o que algún problema o disputa entre parejas o familias terminan en agresión, en un homicidio o en un feminicidio.

Brugada Molina refirió que estos incidentes, así como los conflictos vecinales o las fiestas de los pueblos, no deben terminar en hechos violentos ni con pérdidas de vida, por lo que la gran tarea es avanzar en la construcción de paz en la ciudad. “Y esta tarea de construcción de paz la estamos haciendo en procesos que se están generando en las escuelas, en la comunidad, con las mujeres, con los hombres y en el espacio público”.

Indicó que en Ciudad de México se han dado ejemplos históricos de convivencia pacífica en momentos difíciles, en eventos multitudinarios, así como la solidaridad espontánea ante los desastres y en el respeto de los pueblos, por lo que los capitalinos tienen esa gran fortaleza para construirnos una ciudad de paz.

“Hago este llamado para que todos revisemos que cualquier problema tiene solución y no puede concluir en violencia. Hago un llamado para que todos construyamos cultura de paz, para que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan ser parte de una nueva cultura, de una nueva convivencia basada en el respeto, en el reconocimiento mutuo”, aseveró.

La titular del Ejecutivo local expresó su solidaridad, respeto y acompañamiento a sus familias de las personas que perdieron la vida en el multihomicidio de la familia Cejudo, en Azcapotzalco, y el condenable feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, acontecido en otro punto de la ciudad.

Por ello, reconoció la actuación inmediata de las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México, donde hubo una actuación que ayudó a que se pudiera identificar a los responsables de esos hechos, detenerlos y proceder con todos los mecanismos para hacer justicia. “No quedó impune como la mayoría de los delitos que se han presentado”, aseveró.

Más adelante, añadió que con estas acciones se confirma la importancia de hacer justicia a las víctimas y avanzar en la lucha contra la impunidad y garantizar que para cualquier delito de esta naturaleza en la ciudad de México inmediatamente habrá una acción.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026 han sido detenidas 10 mil 435 personas por delitos de alto impacto, lo que ha representado el aseguramiento de más de mil 680 kg de marihuana, 215 kg de cocaína, 92 kg de metanfetamina y 15 kg de cristal.

Además, se han decomisado 2 mil 962 armas de fuego, 203 cargadores y 10 mil 105 cachuchos y más de 389 mil pesos en efectivo, así como 6 mil 106 vehículos, de los cuales 612 semicompletos, 690 motocicletas desvalijadas y cerca de 19 mil toneladas de autopartes.

Vázquez Camacho, destacó que durante la administración se han capturado a mil 188 presuntos delincuentes lo que ha permitido la desarticulación de 39 células criminales. Sobre la estrategia contra la extorsión, informó que desde el inicio de la administración y hasta el 30 de abril del 2026, ha detenido a 351 personas

Al enfatizar el trabajo coordinado con Fiscalía General de Justicia de la ciudad, desde el 5 de octubre de 2024 al cierre de abril de 2026 se han cumplimentado 256 órdenes de aprehensión y reaprehensión, lo que se ha significado que en el primer cuatrimestre de 2026 se ejecutaron 88 por ciento más órdenes de aprehensión que en el mismo periodo de 2025.

En la alcaldía Azcapotzalco, señaló que del primero de enero de 2025 al 10 de mayo de 2026 se ha logrado la detención de 56 personas dedicadas a actividades delictivas de grupos generadores de violencia, y se han realizado más de 330 acciones operativas que han permitido la detención de 390 personas.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, destacó que las órdenes de aprehensión se mantienen con aumentos, del 4.6 y 201 por ciento.

En el caso de los homicidios se registró una disminución del cinco por ciento frente a 2025, mientras que las judicializaciones aumentaron 38 por ciento; sin embargo, Alcalde Luján indicó que durante abril se registraron 71 desafortunados casos de este ilícito, así como 99 vinculaciones a proceso.

La fiscal capitalina afirmó que las órdenes de aprehensión son un indicador fundamental de los resultados, pues éstas hablan de mayor investigación y judicializaciones en delitos de alto impacto, no sólo por flagrancia, sino con investigaciones sólidas que permiten solicitar los mandamientos judiciales, mismos que han aumentado 9.3 por ciento. Hasta el 30 de abril, señaló, se registra un 81.2 por ciento más frente al 2019

Alcalde Luján subrayó que entre los delitos prioritarios está la extorsión, en el cual de enero a abril se han conseguido 55 órdenes de aprehensión, lo que se traduce en un 162 por ciento más frente a 2019 y 22 por ciento frente a 2025; mientras en robo de vehículos se cumplimentaron 135 órdenes de aprehensión, equivalente a un 280 por ciento más frente a 2018 y del 27 por frente al año previo.

Subrayó que las sentencias también son un indicador clave de los avances, de las cuales se registró un aumento del 89 por ciento durante el mes de abril, con 454 condenas durante este periodo.

Respecto al delito de violación, informó que hubo un aumento de 48.9 por ciento en órdenes de aprehensión frente a 2024, y del 56.7 por ciento en 2019, y en lo que va de 2026 se cumplimentaron 140.

Aprovechó para destacar la creación de una Agencia de Investigación Especializada para el delito de violación que revisa casos ocurridos en los primeros siete días para poder recabar evidencia importante y realizar investigaciones urgentes e inmediatos para lograr órdenes de aprehensión lo antes posible.

Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5, informó que en abril del 2025 recibieron 116 mil 191 llamadas y en el mismo mes de este año atendieron 107 mil 841, que representa una disminución de 7.2 por ciento, lo que refleja también la baja de la incidencia delictiva.

Las llamadas improcedentes recibidas el año pasado fueron 9 mil 526 y que en el mismo periodo de 2026 fueron 7 mil 873, hubo una disminución de 17.4 por ciento; mientras que el promedio diario de llamadas efectivas, pasó de 4 mil 092 en 2025, a 3 mil 592 en 2026.