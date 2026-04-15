Caen 45% homicidios dolosos en lo que va de la gestión de Claudia Sheinbaum

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que de septiembre de 2024 a marzo pasado, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó un 41%. [Fotografía. Cuartoscuro]

El número de homicidios dolosos en promedio diario pasó de 91.7 en todo 2024 a 50.8 registrados durante el primer trimestre de este año, lo cual representa una reducción de 45%, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al dar a conocer el reporte de la incidencia delictiva correspondiente a marzo, la mandataria afirmó que la estrategia de seguridad implementada por su gobierno “está dando resultados”.

En la conferencia matutina de ayer, en Palacio Nacional, destacó también la puesta en marcha de la Escuela de Mandos, dentro de la Academia Nacional de Seguridad.

Abundó que esta “busca formar a los mejores secretarios de seguridad” de los estados y municipios, además de establecer una mayor coordinación entre la Guardia Nacional y las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina.

Por otra parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que de septiembre de 2024 a marzo pasado, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó un 41%.

Precisó que esa reducción es equivalente a 35 homicidios dolosos menos por día, al pasar de 86.9 a 51.4.

Figueroa Franco puso énfasis en que marzo pasado es el mes más bajo en el número de homicidios dolosos de los últimos 11 años.

Durante su intervención, refirió que el promedio diario de los delitos de alto impacto a escala nacional registró una disminución de 52%, al pasar de 969.4 en 2018 a 461.3 de enero a marzo de este año.

No obstante, acotó, el delito de alto impacto de robo a casa habitación con violencia registró un aumento de 2.2% al pasar de 10.01 en el primer trimestre del año pasado a 10.23 en el mismo lapso de este 2026.

García Harfuch muestra avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó que se cometieron 20 mil 532 extorsiones y solo se detuvo a mil 100 extorsionadores.

Recordó que, desde que se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión el 6 de julio de 2025, se han atendido más de 180 mil llamadas en el número 089.

García Harfuch añadió que debido al acompañamiento en tiempo real, 88.6% de estos intentos fueron evitados.

No obstante, “se recibieron 20 mil 532 llamadas, que representan 11.4 por ciento, las cuales fueron extorsiones consumadas que aportaron información suficiente para iniciar más de seis mil carpetas de investigación en las fiscalías”.

Sostuvo que conforme a esas indagatorias, “a las denuncias ciudadanas y al trabajo coordinado de las fiscalías y las instituciones de seguridad se han detenido a más de mil 100 extorsionadores en 24 entidades del país”.

En su intervención, el general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, aseveró que el robo en carreteras registra una “tendencia totalmente a la baja”.

Enfatizó que la reducción en dicho delito se debe a que se desplegaron más de 20 mil elementos en tramos que son de alta incidencia en estados como Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

“Estamos coordinados con todas las instancias de las agrupaciones del territorio nacional para recibir sus denuncias”, comentó.