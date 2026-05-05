Golpe a ‘Los Julios’ de Edomex: Detienen a implicados en el multihomicidio de una familia en Azcapotzalco

En municipios del Valle de México, elementos de la Fiscalía mexiquense detuvieron a tres integrantes de la banda delictiva autodenominada ‘Los Julios’, señalados por su probable participación en el multihomicidio de una familia en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, ocurrido la semana pasada en la capital del país.

‘Los Julios’ están relacionado con homicidios, extorsiones, secuestros, robos con violencia y despojos, entre otros ilícitos, principalmente en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla.

Los asegurados son Alexis Ricardo “N” alias ‘Lobito’, identificado como generador de violencia en una región del Valle de México, Valentín “N” y Enrique “N”, padre de Luis Enrique “N”.

Enrique “N” también está relacionado con el grupo social presuntamente delictivo con fachada de sindicato autodenominado “ACME”, que también opera en localidades de la Zona Metropolitana.

De acuerdo a la dependencia estatal, en seguimiento a diversas investigaciones para el esclarecimiento de hechos delictivos de alto impacto, logró la detención de estos cuatro sujetos, adicionalmente obtuvo información que establece la probable participación de Alexis Ricardo “N” y Luis Enrique “N”, en el homicidio de los cuatro integrantes de una familia.

Miembros de ‘Los Julios’ habría planeado el robo y multihomicidio en Azcapotzalco

Alexis Ricardo “N” habría auxiliado a Luis Enrique “N” a planear que, este último junto con los hermanos José María “N” y Emiliano “N”, acudieran al domicilio de las víctimas para robarles pertenencias, vehículos y documentación de una propiedad ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, que le entregarían a alias “Lobito” para que “Los Julios se apoderaran de ella”.

Una vez perpetrado el robo y homicidio en el domicilio ubicado en la CDMX, Luis Enrique “N” habría clavado en el cuerpo de una de las víctimas, un arma punzocortante con un mensaje intimidatorio supuestamente firmado por “La Unión” con lo que pretendían desviar las investigaciones.

El pasado 1 de mayo, elementos de la Fiscalía del Estado de México llevaron a cabo un cateo en un hotel ubicado en Atizapán de Zaragoza, que habrían utilizado José María “N” y Emiliano “N” para refugiarse. Durante el cateo fueron aseguras diversas pertenecías presuntamente de la familia a la que habrían privado de la vida.

Asimismo, diligencias de campo y gabinete lograron establecer que Luis Enrique “N” tenía como zona de movilidad y refugio la colonia Romana en el municipio de Tlalnepantla.

En esa zona, elementos de esta institución realizaban actos de investigación cuando una persona les refirió haber sido víctima de robo en una tienda de abarrotes, por lo que se trasladaron a ese lugar donde, derivado de los señalamientos, detuvieron a Luis Enrique “N” y su padre, Enrique “N”.

Posteriormente se logró establecer que ambos detenidos son investigados por hechos constitutivos de delito ya que, el 5 de marzo pasado, en la referida tienda de abarrotes, le habrían exigido a una mujer el pago de mercancía que le entregaron con la obligación de venderla, pero al no concretar la operación, la amenazaron con arma de fuego señalándole que “la matarían sino les pagaba”, por lo que la víctima les entregó dinero.

Con los datos recabados, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de Luis Enrique “N” y Enrique “N”, que les fue cumplimentado, el pasado lunes 4 de mayo. Por estas detenciones, en días pasados se registraron protestas en el Periférico Norte con las cuales los manifestantes pretendían la liberación de los investigados.

En tanto que, como parte de las acciones para el esclarecimiento de estos hechos, elementos de esta Fiscalía aseguraron y colocaron sellos en la tienda de abarrotes ubicada en la colonia Romana, municipio de Tlalnepantla, misma que en su fachada cuenta con una lona que la identifica con el grupo social con fachada de sindicato autodenominado “ACME”.

Así operaban ‘Lobito’ y su grupo: secuestro y extorsión a comerciantes

Adicionalmente, el pasado 4 de mayo, fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de secuestro en contra de Alexis Ricardo “N” alias “Lobito” y Valentín “N”, identificado como escolta del primero y de otro objetivo prioritario del mismo grupo criminal.

La indagatoria estableció que, presuntamente en marzo pasado, los ahora detenidos y un tercer sujeto plenamente identificado acudieron a un comercio informal de alimentos ubicado en la colonia Satélite en el municipio de Naucalpan, donde le refirieron a la víctima “al rato te vemos, ching… a vender”, posteriormente los investigados regresaron a bordo de un vehículo y le señalaron “ahora sí a platicar. Tienes que pagarnos cuota semanal todos los viernes y empiezas ahorita”, exigencia que la víctima se negó a cumplir por lo que le dijeron “con los Julios no se juega”.

En ese momento, los agresores obligaron a la víctima a abordar el vehículo y comenzaron la marcha, al mismo tiempo que, con arma de fuego, la amenazaron con dispararle si se seguía negando a sus exigencias refiriéndole “tú dices, te meto un plomazo o nos sueltas el varo, tú sabes cómo parar esto”, por lo que habría accedido a entregarles dinero para que la liberaran.

En ese sentido, la Fiscalía del Estado de México afirmó que cuenta con diversas investigaciones en las que Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, es señalado por su probable participación en extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia en agravio de comerciantes ambulantes y formales; transportistas y constructores, así como por el acaparamiento de mercancías, principalmente de bebidas alcohólicas.

Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, Valentín “N”, Luis Enrique “N” y Enrique “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, mejor conocido como Barrientos, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Con respecto a José María “N”, María de Jesús “N” y Francisco Javier “N”, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público el 28 y 29 de abril pasados, se encuentran vinculados a proceso por su probable participación en delitos cometidos en el Estado de México, en tanto que Emiliano “N” fue puesto a disposición de autoridades de la CDMX.