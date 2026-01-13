Detienen a ‘El Monstruo de la Unión’, presunto líder de ‘Los Orejones’ en Tepito; cobraba derecho de piso

Sergio ‘N’, mejor conocido como ‘El M24′ o ‘El Monstruo de la Unión’, fue detenido por ser el presunto líder de “Los Orejones”, célula delictiva de La Unión Tepito, detalló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con las investigaciones, el imputado es acusado por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa agravada, además de que es señalado por ser colaborador cercano de Óscar “N”, conocido como “El Lunares”, exlíder de dicho grupo criminal, detenido en febrero de 2020.

Óscar Andrés Flores, alias ‘El Lunares’, líder de La Unión Tepito, fue condenado a 27 años y seis meses de prisión en 2021 por su participación activa en la muerte de una mujer, ocurrida en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Fuentes capitalinas detallaron que Óscar Andrés, “sin mediar palabra alguna”, privó de la vida a una mujer por disparo de arma de fuego en un puesto de comida en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Dónde fue detenido ‘El Monstruo de la Unión’ y de qué acusan a ‘Los Orejones’, celula de La Unión Tepito?

Como resultado del trabajo ministerial, la FGJCDMX obtuvo una orden de aprehensión el pasado 7 de enero de 2026. Posteriormente, tras labores de inteligencia y análisis de cámaras de videovigilancia del C5, elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Sergio “N” en un domicilio del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde fue detenido el 12 de enero, con apoyo de la SSC.

Tras su captura, el imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Las investigaciones indican que el líder y esta célula estaría vinculada con diversos delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, extorsión, cobro de derecho de piso, así como la venta y distribución de drogas. Sus actividades delictivas se concentraban principalmente en las colonias Nueva Atzacoalco y Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero.