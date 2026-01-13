Bloqueos en Edomex HOY: ¿Qué calles y carreteras serán obstruidas por transportistas? Reporte EN VIVO

Habrá bloqueos de transportistas en Edomex HOY 13 de enero. [Fotografía. Cuartoscuro]

¡Sal con tiempo! Transportistas del Estado de México, integrantes de la organización “Rutas Hermanas”, anunciaron bloqueos viales para este martes 13 de enero como forma de protesta ante la falta de respuesta de las autoridades sobre seguridad y corrupción.

Los manifestantes explicaron que estas acciones buscan visibilizar diversas problemáticas que enfrentan a diario, entre ellas robos de autopartes, extorsiones y asaltos a pasajeros, situaciones que, acusan, no han sido atendidas por las autoridades correspondientes.

Incluso, los transportistas también acusan que las grúas están coludidas con la policía estatal y los ministerios públicos, quienes pretenden extorsionarlos a través de verificaciones de operación y el arrastre de unidades al corralón.

¿Qué calles de Edomex y carreteras serán bloqueadas HOY 13 de enero por transportistas?

De acuerdo con los operadores de transporte público, las movilizaciones iniciarán HOY martes a partir de las 9:00 de la mañana y afectarán importantes vialidades del Valle de México, principalmente en el Estado de México.

Las zonas donde se prevén cierres o afectaciones a la circulación son:

Carretera Chalco–Cuautla

Autopista México–Puebla

Circuito Exterior Mexiquense

Carretera México–Los Reyes

Entrada a Calzada Ignacio Zaragoza, frente al paradero de Santa Martha

Avenida Bordo de Xochiaca

Bordo de Xochiaca y Avenida Vicente Villada

Periférico Oriente y Avenida Pantitlán

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a las actualizaciones en tiempo real, ya que los bloqueos podrían extenderse durante varias horas.

Hoy No Circula en el Edomex: ¿Qué carros no salen este 13 de enero?

Este martes 13 de enero, el programa Hoy No Circula aplica de manera normal en el Estado de México, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y mejorar la movilidad en la región.

El horario del Hoy No Circula es de 05:00 a 22:00 horas. La restricción vehicular aplica para los automóviles que cumplan con las siguientes características:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa se implementa en diversas zonas del Estado de México, entre ellas:

Valle de Toluca: Toluca, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Xonacatlán, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec y Lerma.

Valle de Santiago Tianguistenco: Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Zona Metropolitana del Valle de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.