Libra el pago de la tenencia vehicular en Edomex: ¿Cómo obtener el descuento del 100% en 2026?

El Gobierno del Edomex anunció la aplicación de un subsidio sobre la tenencia vehicular para el 2026. (Fotarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shuttestock)

El Gobierno del Estado de México anunció el inicio del Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales, el cual tendrá vigencia del 1 de enero al 6 de abril de 2026.

El programa incluye la ampliación del subsidio a la tenencia para automóviles con valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido. Anteriormente, este beneficio se limitaba a motocicletas de bajo costo.

Por primera vez, las personas propietarias de vehículos con placas de otra entidad que realicen el trámite de reemplacamiento en el Estado de México podrán no pagar la tenencia 2026 y acceder a la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

¿Cuáles son las condiciones para obtener el subsidio a la tenencia en el Edomex?

El subsidio a la tenencia vehicular 2026 se otorga conforme al año de expedición de las placas: subsidio del 100 por ciento para vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores, y del 50 por ciento para vehículos con placas expedidas en 2020.

Las autoridades detallaron que el beneficio podrá solicitarse hasta el 6 de abril de 2026, siempre que la persona solicitante sea persona física residente en el Estado de México y cuente con un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos, cuyo valor no exceda 638 mil pesos para automóviles o 250 mil pesos para motocicletas, IVA incluido.

Además, la persona beneficiaria debe encontrarse al corriente o regularizar sus obligaciones fiscales estatales y cubrir el pago del refrendo 2026, que es de 990 pesos para automóviles y de 731 pesos para motocicletas.

¿Habrá subsidio sobre la tenencia a vehículos de otros estados?

En este sentido, la Secretaría de Finanzas estatal explicó que, por primera vez, a mexiquenses con vehículos emplacados en otra entidad se les subsidiará el 100 por ciento de la tenencia vehicular 2026 y se les condonará la totalidad del ISAVAU, siempre que el trámite se realice del 1 de enero al 6 de abril de 2026 y el vehículo cumpla con los valores máximos establecidos de 638 mil pesos para automóviles y 250 mil pesos para motocicletas, IVA incluido.

Quienes realicen el trámite de reemplacamiento del 1 de enero al 31 de agosto de 2026 podrán acceder a beneficios adicionales, como la condonación del 100 por ciento de la tenencia, el refrendo y los accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores, al cubrir las contribuciones de 2025 y 2026.

En el caso de placas expedidas en 2021 sin cambio de propietario, la condonación será del 100 por ciento del ISAVAU si se encuentran al corriente en tenencia y refrendo 2025, y del 50 por ciento para quienes registren adeudos y se regularicen.

¿Cuáles serán los otros beneficios fiscales para los automovilistas en Edomex?

A los vehículos con placas expedidas en 2020 o años anteriores se les podrá condonar el 100 por ciento de la tenencia, el refrendo y los recargos correspondientes a 2021, 2022 y 2023 al realizar el reemplacamiento.

Las autoridades mexiquenses señalaron que esta medida busca facilitar la regularización vehicular y aliviar de forma inmediata la carga económica de las familias, lo que permite incorporar los vehículos al padrón del Estado de México.

“Con ello, se eliminan barreras de costo que históricamente impedían la regularización, se fomenta el cumplimiento fiscal voluntario y se garantiza un ahorro real y directo en el bolsillo del contribuyente”, indicaron.

Finalmente, informaron que para acceder a estos beneficios, las y los mexiquenses pueden ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente https://sfpya.edomexico.gob.mx

“Donde en menos de dos minutos generarán su formato de pago, mismo que pueden realizar en línea o en más de 5 mil centros autorizados como farmacias, tiendas de conveniencia y ventanilla bancaria. Asimismo, pueden iniciar su trámite de reemplacamiento en línea”.

Para mayor información, se encuentra disponible el número telefónico 800 715 43 50, así como las redes sociales oficiales de la Secretaría de Finanzas.