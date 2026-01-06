Inicia Gobierno del EdoMéx Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026

La tenencia vehicular en Edomex tendrá subsidios en el inicio de 2026.

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Finanzas, inicia el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, vigente del 1 de enero al 6 de abril de 2026.

Con el objetivo de favorecer a un mayor número de mexiquenses y mejorar la recaudación en la entidad, este año se amplía el subsidio a la tenencia a automóviles de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido; anteriormente este beneficio estaba limitado a motos de bajo costo.

Asimismo, por primera vez, los propietarios de vehículos con placas de otra entidad que reemplaquen en el Estado de México, pueden no pagar la tenencia 2026 y obtener la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

Con estos beneficios, se fortalece el apoyo directo a la economía familiar, se reduce el gasto anual por concepto de tenencia y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con reglas claras y apoyos medibles.

1. Subsidio a la tenencia vehicular 2026

Se otorga conforme al año de expedición de las placas:

* Subsidio del 100% para vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores.

* Subsidio del 50% para vehículos con placas expedidas en 2020.

El beneficio podrá solicitarse hasta el 6 de abril de 2026, siempre que se cumpla con:

1. Ser persona física residente en el Estado de México.

2. Contar con un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos, cuyo valor no exceda 638 mil para automóviles o 250 mil para motocicletas, IVA incluido.

3. Estar al corriente o regularizar las obligaciones fiscales estatales.

4. Cubrir el pago del refrendo 2026: $990 para automóviles y $731 para motocicletas.

Apoyo a vehículos de otra entidad

Por primera vez, a mexiquenses con vehículos emplacados en otra entidad se les subsidia el 100% de la tenencia vehicular 2026 y se condona el total del ISAVAU, siempre que el trámite se realice del 1 de enero al 6 de abril de 2026 y el vehículo cumpla con los valores máximos establecidos de 638 mil para automóviles y 250 mil para motocicletas, IVA incluido.

2. Beneficios adicionales por realizar el reemplacamiento

Quienes realicen el trámite de reemplacamiento del 1 de enero al 31 de agosto de 2026 podrán acceder a beneficios adicionales:

Vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores

* Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y anteriores, al cubrir las contribuciones de 2025 y 2026.

• En caso de placas 2021 sin cambio de propietario, condonación del 100% del ISAVAU para quienes estén al corriente en tenencia y refrendo 2025, y 50% de condonación para quienes tengan adeudos y se regularicen.

Vehículos con placas expedidas en 2020 o anteriores

• Condonación del 100% de tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2021, 2022 y 2023, al realizar el reemplacamiento.

Esta medida tiene como objetivo facilitar la regularización vehicular y aliviar de manera inmediata la carga económica de las familias, con lo que se permite incorporar su vehículo al padrón del Estado de México. Con ello, se eliminan barreras de costo que históricamente impedían la regularización, se fomenta el cumplimiento fiscal voluntario y se garantiza un ahorro real y directo en el bolsillo del contribuyente.

Para acceder a estos beneficios, las y los mexiquenses pueden ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente https://sfpya.edomexico.gob.mx, en el que en menos de dos minutos generarán su formato de pago, mismo que pueden realizar en línea o en más de 5 mil centros autorizados como farmacias, tiendas de conveniencia y ventanilla bancaria. Asimismo, pueden iniciar su trámite de reemplacamiento en línea.

Para mayor información, se pone a disposición de los contribuyentes el número 800 715 43 50, así como las redes sociales oficiales de la Secretaría de Finanzas en Facebook y @FinanzasEdomex en X.

El Gobierno del Estado de México exhorta a la población a evitar intermediarios y denunciar cualquier acto indebido al 7222142992.