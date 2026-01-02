¿Cómo obtener descuento en el pago de tenencia vehicular en CDMX en 2026?

La Secretaría de Finanzas de la CDMX anunció su programa de beneficios fiscales, que incluye descuentos en el pago de la tenencia vehicular 2026.

Apenas inicia el 2026 y, por ello, el Gobierno de la Ciudad de México anuncia los descuentos que hay en el pago anticipado de la tenencia vehicular.

Así, el Gobierno capitalino pone en marcha su programa de beneficios fiscales, para incentivar que las y los ciudadanos paguen diversos servicios mediante descuentos.

Para los automovilistas hay buenas noticias, ya que la Secretaría de Finanzas de la CDMX contempla un incentivo de la condonación total de la tenencia vehicular con un pago anticipado.

Para obtener este beneficio de ahorrarse el pago de la tenencia vehicular, el contribuyente solo deberá cubrir el costo del refrendo, que tiene un valor de 760 pesos.

Los requisitos para el subsidio de la tenencia vehicular del 100 por ciento son:

El valor del auto no debe exceder los 638 mil pesos (con IVA incluido).

En motocicletas, el valor límite es de 250 mil pesos.

No tener adeudos de años anteriores y contar con tarjeta de circulación vigente.

La fecha límite del pago del refrendo es el 31 de marzo de 2026.

¿Cómo pagar el refrendo vehicular y la tenencia en CDMX?

Para realizar el pago de servicios como el predial y la tenencia vehicular, así como el refrendo, puedes ingresar a la página oficial de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México o desde la app de Tesorería CDMX.

Además, hay 8 mil 800 puntos auxiliares de pago en la Ciudad de México, como los kioscos de pago de la Tesorería, bancos, tiendas, farmacias y más.

Como parte de esas acciones de subsidio, la Secretaría de Finanzas mantendrá cuotas fijas y descuentos para diversos sectores en los pagos de predial y agua. Los beneficiarios son adultos mayores, personas con discapacidad permanente, madres solteras, y cónyuges supervivientes.

En el caso del pago del predial 2026 en CDMX, hay un descuento del 8 por ciento por el pago anual anticipado.

Con información de Quadratín CDMX.