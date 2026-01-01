CDMX anuncia descuentos en impuestos: ¿Qué pagos tendrán rebajas y hasta cuándo?

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, esta política tributaria busca incentivar el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales. (Foto: Especial)

Con el inicio de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), puso en marcha un paquete de estímulos fiscales dirigido a apoyar la economía de los hogares capitalinos.

A partir de este jueves 1 de enero, las y los contribuyentes pueden acceder a descuentos en impuestos locales considerados clave para el inicio del año, en un contexto marcado por la cuesta de enero y los gastos acumulados de fin de año.

A través de un comunicado, el gobierno que encabeza Clara Brugada, detalló que los beneficios aplican principalmente al pago de predial, derechos por suministro de agua y tenencia vehicular, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se realicen los pagos dentro de los plazos establecidos.

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, esta política tributaria busca incentivar el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales, al tiempo que ofrece un alivio financiero a familias, personas adultas mayores y grupos considerados en situación de vulnerabilidad.

Los estímulos estarán vigentes durante los primeros meses del año, por lo que las autoridades llamaron a las y los contribuyentes a informarse y aprovechar las rebajas disponibles.

¿En qué impuestos aplica el descuento en la CDMX?

El principal beneficio anunciado corresponde al predial, uno de los impuestos más relevantes para las finanzas locales.

Quienes realicen el pago anual anticipado podrán obtener un descuento del 8 por ciento durante enero y del 5 por ciento en febrero, según lo establecido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital.

En el caso de los derechos por el suministro de agua, el Gobierno capitalino informó que se aplicarán cuotas fijas y descuentos especiales para grupos vulnerables, entre ellos personas adultas mayores sin ingresos fijos, jubiladas, pensionadas o con discapacidad.

En estos casos, la reducción puede alcanzar hasta 50 por ciento, de acuerdo con el gobierno capitalino.

Respecto a la tenencia vehicular, se confirmó la aplicación de un subsidio del 100 por ciento, siempre y cuando se realice el pago del refrendo, que de acuerdo con el artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México para 2026 es de 760 pesos.

Para 2026, la autoridad capitalina destacó que por primera vez en 13 años se actualizó y elevó el límite del valor del vehículo para acceder a este beneficio, fijándolo en 760 mil pesos.

“Se otorgará un descuento del 100 por ciento de la Tenencia vehicular en automóviles cuyo valor total, incluido el Impuesto al Valor Agregado, no exceda de 638 mil pesos, y para motocicletas cuyo valor total, incluido el Impuesto al Valor Agregado, no exceda los 250 mil pesos Dicho beneficio es para las personas físicas y morales sin fines de lucro”, señaló.

¿Hasta cuándo estarán vigentes las rebajas fiscales?

Los descuentos en predial, agua y tenencia estarán disponibles del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México.

En el caso específico de la tenencia, el subsidio total aplica únicamente dentro de este periodo y siempre que se cubra el refrendo vehicular en tiempo y forma.

Las autoridades capitalinas precisaron que los pagos pueden realizarse en línea, a través de la app Tesorería CDMX, en kioscos de la Tesorería y en diversos centros autorizados.

Además, algunos bancos participantes ofrecen la posibilidad de pagar a meses sin intereses.

El Gobierno de la CDMX reiteró que estos estímulos forman parte de una política de apoyo al ingreso familiar y exhortó a la ciudadanía a consultar la información oficial para conocer requisitos y condiciones particulares.