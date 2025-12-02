Guiño a la clase media en CDMX

Al menos no todo serán malas noticias en la Ciudad de México para los contribuyentes que tienen un automóvil, ya que la propuesta del Paquete Económico enviado por el gobierno de Clara Brugada manda un “guiño” a la clase media, al proponer incrementar las exenciones para quienes tienen un auto.

Juan Pablo de Botton (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

En la Ciudad de México, el límite exento para el pago de tenencia es muy bajo de 250 mil pesos, ahora con el cambio propuesto por el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, para que los autos y las camionetas con valor inferior a 550 mil pesos queden exentos de pagar tenencia en 2026, es más del doble de lo que hoy está exento y eso es un cambio importante, ya que es principalmente la clase media quienes tienen acceso a autos de este precio.

El proyecto de Código Fiscal propuesto por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, incrementaría en un solo año el límite del valor que tenían los vehículos que adquieran o tengan un auto dentro de ese rango de precio. Falta por aprobarse en el Congreso local la propuesta de pago de este impuesto de la tenencia que tanto se ha debatido y que en algunos casos, ya se ha vuelto a mencionar que se podía revivir.

El cambio en la Ciudad de México llama la atención ya que tenían más de 10 años de no moverse al ser una fuente importante de recursos para la ciudad, y al ampliar este monto, se reconoce que no se había actualizado el monto y estaba claramente muy lejos del valor de cualquier automóvil nuevo, pero también hay que decir que la clase media no tiene acceso a ningún programa social, recibiría cierto “apoyo” con este cambio fiscal que se propone para el próximo año.

Aunque el monto, dado como decíamos, en la CDMX se aplicaba una exención muy baja, y muchos optaban por emplacar en Morelos en donde está exento de este pago y sólo se pagan refrendos, el gobierno de la ciudad estaría recaudando poco más de cuatro mil millones de pesos, un aumento bajo, pero que se ajusta con la realidad de los precios actuales de los automóviles.

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 para la Ciudad de México que se discute y tiene que estar listo en este mes, tiene el candado de que la exención deberá aplicar en el primer trimestre del próximo año, con lo cual se buscaría tener recursos frescos junto con el predial para hacer frente a los gastos que tiene la ciudad, por lo pronto de aprobarse, sería una buena noticia para quienes tienen un auto y quieren buscar tener sus placas de la CDMX.

Vigilancia del SAT a constructoras

Antonio Martínez Antonio Martínez (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

En donde no hay duda de todo el trabajo que realizan para incrementar la recaudación y cerrar la pinza a la defraudación fiscal es en el Servicio de Admistración Tributaria (SAT) que tiene al frente a Antonio Martínez Dagnino, ya que los números del aumento de lo recaudado por una mejor fiscalización son públicos, y es que siguen de cerca a varias empresas por presunta defraudación fiscal, ya que han participado en las obras emblemáticas del pasado gobierno.

Uno de los casos que se mencionan es el de la empresa JHM Maquinaria y Construcción S.A. de C.V. que de acuerdo a documentos, el accionista mayoritario es Jesús Herrera Martínez, pero que se investiga que en realidad es Raúl Madrazo uno de los beneficiarios de esta trama fiscal y propietario de más de 100 máquinas de construcción entre las cuales destacan grúas de gran tonelaje, perforadoras, excavadoras y equipo de construcción que JHM ofrece en renta, además de ser dueño de dos talleres donde reparan la maquinaria; el gran tema que siguen las autoridades es una presunta evasión de impuestos a través de una empresa facturera, que sigue estando en el centro de investigaciones.

Y es que, conocedores del tema y de la investigación, se sabe que rentan la maquinaria a la empresa JHM y que junto con Madrazo tienen armado un esquema de defraudación fiscal mediante el cual compran facturas a Gumaga de La Laguna, una empresa fantasma con domicilio en Durango.

Los conceptos facturados y deducidos por JHM son por operaciones de arrendamiento de inmuebles y mantenimiento de maquinaria, operaciones simuladas y carentes de materialidad, recursos que son destinados a cuentas privadas para la adquisición de inmuebles, tal cual, como se ha detectado en otras investigaciones abiertas en contra de personajes reconocidos como factureros, ya que la empresa al final se queda con el IVA que es acreditado mediante las facturas de Gumaga de la Laguna.

Aunque hay auditorías abiertas desde 2022, aún siguen las investigaciones, y es que el tema es delicado, pues los ingresos provienen de las obras más importantes del país como el Tren Maya, Refinería de Dos Bocas y que son ejecutadas por grandes constructoras como Mota-Engil, ICA, Grupo Indi, Kodiak Aranzia, Holding Prefabricados, La Peninsular, GAMI Ingeniería y todo indica, la afectación es mayor, ya veremos que sucede.

Protección de marcas, a la Corte

Registrar una marca en México no es un tema del todo sencillo y rápido, y cuando ya se logra a veces la renovación de la misma puede convertirse en un problema, procesos que están a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que hoy tiene al frente a Santiago Nieto, quien también se ha enfocado al combate a la piratería.

Loretta Ortiz (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

Ahora, hay que ver que pasará en la Corte, ya que se prevé que esta semana el Pleno revisará el amparo directo en revisión 7274/2024, que se centra en la constitucionalidad del “periodo de gracia” que da el IMPI, propuesta que fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

El análisis se enfoca en los seis meses adicionales con los que cuentan los titulares de marcas para renovar su registro después de su vencimiento y que de acuerdo con los diferentes acuerdos, el plazo no es un privilegio ni un beneficio extraordinario, pues proviene de compromisos internacionales que México ha adoptado al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París, instrumentos que buscan garantizar continuidad, certeza y seguridad jurídica a los titulares de derechos marcarios.

La propuesta de resolución sostiene que este periodo es plenamente constitucional y para la ministra ponente el plazo de gracia no constituye un beneficio indebido, sino un mecanismo esencial para proteger el derecho de renovación de una marca y evitar que terceros se apropien injustificadamente de signos distintivos durante ese intervalo, interesante tema que esta semana podría tener claridad para los millones que tienen una marca registrada y que por alguna razón, se les olvida al hacer la renovación correspondiente.

Relevo en Amefibra

Jorge Avalos (Ilustración de Esmeralda Ordaz)

En donde se concretó el proceso de relevo es en AMEFIBRA a donde Jorge Avalos Carpinteyro, CEO de Fibra Monterrey asumirá como presidente para el periodo 2026-2027, luego de haber ocupado la vicepresidencia de la asociación y quien buscará impulsar el desarrollo, la transparencia y la competitividad del ecosistema de Fibras en México. El cargo lo asumirá a partir del primero de enero de 2026 en sustitución de Salvador Daniel Kabbaz Zaga quien trabajó para alcanzar un valor de activos que supera los 891 mil millones de pesos y más de 30 millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable, con niveles de ocupación cercanos al 95 por ciento, buenos datos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.