Ganaron ‘una vida’: ¿Qué videojuegos se salvan de los impuestos que iba a poner Sheinbaum?

¿Fan de los juegos shootter? Te tenemos buenas noticias: Claudia Sheinbaum cancela impuestos a videojuegos después de advertir en septiembre que subiría un 8 por ciento su costo.

Durante la conferencia mañanera de este 23 de diciembre, la presidenta anunció que ya no subirá los costos de videojuegos como ‘GTA’ y ‘Call of Dutty’, pues el próximo año su gobierno se enfocará en otros asuntos.

El argumento de la autoridad señala la dificultad técnica para realizar la distinción entre los títulos con violencia y el resto del catálogo de entretenimiento.

“¿Cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia? Entonces tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto, y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes”, explica Sheinbaum en conferencia.

Dichas campañas se enfocarán en la prevención de la violencia, misma que buscaba ‘erradicar’ su gobierno al ponerle un impuesto especial a los videojuegos tipo shooter, que son de los más populares entre los jóvenes.

La presidenta Sheinbaum canceló los impuestos a los videojuegos y explicó las razones sobre por qué tomó esta decisión.

¿Qué videojuegos pagarían el impuesto del 8 por ciento en México?

Aunque el Paquete Económico 2026 integraba esta medida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la presidencia de la República anuncia este martes que el gravamen no se aplica.

Criterios de clasificación de videojuegos en México

Un documento de la Cámara de Diputados explica que el impuesto contemplado a los videojuegos en México era dirigido a aquellos con violencia, no aptos para menores de 18 años.

En este sentido, el Diario Oficial de la Federación (DOF) define los rangos para la segmentación de contenidos de acuerdo con el impacto en el usuario, y en especial, hay dos clasificaciones a las que se implementaría el aumento a partir de 2026.

Clasificación C : Este nivel es para personas con 18 años o más. El material incluye violencia, presencia de sangre, sexo o lenguaje de impacto.

: Este nivel es para personas con 18 años o más. El material incluye violencia, presencia de sangre, sexo o lenguaje de impacto. Clasificación D: Esta etiqueta es exclusiva para adultos. Los productos muestran escenas con violencia, sexo con desnudez o apuestas con dinero de curso legal.

Diputados del PRI se pronunciaron en contra del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. (Cuartoscuro)

Títulos y estadísticas de consumo: Las franquicias que pagarían más en México

La lista de juegos que cumplen con los requisitos de la clasificación C o clasificación D en México incluye franquicias de alta demanda. Entre los ejemplos destacan títulos como:

Grand Theft Auto (GTA)

Call of Duty

Borderlands

Red Dead Redemption

Warframe

Mortal Kombat

God of War

Doom

Manhunt

Resident Evil

Dead Rising

Hatred.

Pese a la mención de estos nombres en los análisis de mercado, no existe un listado oficial de los juegos que se verían afectados por el anuncio de septiembre pasado.

En 2024, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes explicó que “los videojuegos no provocan violencia por sí mismos, aunque tengan contenido muy sensible”, una de las razones por las que se buscan campañas de concientización en vez del cobro extra.

Impuestos a videojuegos: ¿En qué consistía y por qué los iban a poner?

La propuesta de Hacienda buscaba gravar estas categorías bajo el concepto de “impuestos saludables”, que también tendrán otros productos como bebidas azucaradas y tabaco, con el fin de desincentivar el consumo a productos que afectan la salud física y mental de la población (en este cado, los juegos digitales).

El proyecto original establecía que el impuesto ad valorem (según el valor) recaía sobre “la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento”, que de acuerdo con la legislación mexicana, incluye dos clasificaciones.

“Evidentemente no vamos a entrar en un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos, y qué tipo de videojuegos”, comentó Claudia Sheinbaum durante su mañanera del 9 de septiembre pasado, en donde anunció su impuesto.