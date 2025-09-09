Nuevo impuesto a videojuegos en México: ¿En qué consiste y cuáles tendrán el 8% extra?

La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales afirma que el 26% de los gamers en México juegan videojuegos de disparos. (Foto: Shutterstock)

¿Quiere alguien pensar en Grand Theft Auto? Malas noticias para todos los gamers mexicanos: el Paquete Económico 2026 de la Secretaría de Hacienda contempla un impuesto especial para los videojuegos.

En la propuesta económica — entregada el lunes 8 de septiembre en la Cámara de Diputados— se explica que este cobro adicional al precio de los videojuegos es parte de las modificaciones al Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS).

Pero antes de que comiences a ahorrar dinero extra para el estreno de videojuegos como Silent Hill F o Leyendas Pokémon Z-A o, hay algunas consideraciones sobre este impuesto del Paquete Económico 2026 que debes contemplar.

¿Por qué los videojuegos serán más caros? En esto consiste el impuesto

En el Paquete Económico 2026 se incluyó una sección llamada ‘Impuestos saludables’, los cuales tienen por objetivo desincentivar el consumo de productos que afectan la salud física y mental de la población.

Y aunque en el caso del tabaco y las bebidas saborizadas son mucho más claras las consecuencias al contribuir al aumento de la obesidad y los factores de riesgo del cáncer, diabetes, padecimientos cardíacos y otras enfermedades, el Gobierno de México explica que los videojuegos también tienen efectos secundarios.

El Paquete Económico 2026 señala específicamente a videojuegos de naturaleza violenta, ya que asegura que se ha encontrado una relación entre estos y “un nivel más alto de agresión entre los adolescentes”.

En el documento, también se explica que investigadores han encontrado que los videojuegos violentos suelen impactar en la salud mental de algunos jóvenes al contribuir en el aislamiento y la ansiedad.

Los videojuegos serán más caros si son violentos, según explicó Hacienda. (Shutterstock) (Shutterstock)

Con lo estipulado en el Paquete Económico 2026 coincide el psicólogo clínico Nicholas J. Westers, quien explica para Children’s Health que “es difícil establecer un vínculo claro entre el comportamiento agresivo y los videojuegos, pero un estudio sugiere que algunos jóvenes que juegan videojuegos violentos demuestran una mayor agresividad física con el tiempo”.

A pesar de ello, el experto indica que es difícil establecer una causa y un efecto directo entre los videojuegos y el comportamiento, por lo cual, la mejor manera de prevenir alguna consecuencia es que los padres mantengan una buena relación con sus hijos.

Otro de los factores que se busca con el nuevo impuesto, tal como explicó la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa matutina del martes 9 de septiembre.

“Evidentemente, no vamos a entrar en un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos, y qué tipo de videojuegos”, comentó.

¿Para qué videojuegos aplica el impuesto del 8%?

Tal como señala el documento, por ahora solo se tiene contemplado que el impuesto especial ad valorem (según el valor), del 8 por ciento se aplique “a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento”.

Un documento de la Cámara de Diputados detalla que el impuesto se contempla también para los videojuegos violencia extrema o para adulto, no apto para personas menores de 18 años.

En México la clasificación para este tipo de videojuegos son dos: la C y la D. El Diario Oficial de la Federación explica que las características de cada una de ellas son:

Clasificación C : El contenido es apto para personas mayores de 18 años. Pueden contener violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte.

: El contenido es apto para personas mayores de 18 años. Pueden contener violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte. Clasificación D: El contenido es apto solo para mayores de edad. Pueden incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico con el cuerpo humano completamente desnudo o apuestas con moneda real.

Algunos de los videojuegos que entran en estas categorías son Grand Theft Auto V, Call of Duty, Borderlands, Red Dead Redemption y Warframe, sin embargo, todavía no se tiene una lista de los nombres de los juegos que serán gravados con el impuesto.

Cabe mencionar que la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales hecha en 2024 afirma que el 26% de los gamers en México juegan videojuegos de disparos.

¿Cómo se cobrará el impuesto especial a videojuegos?

El documento de la Cámara de Diputados explica que algunos de los videojuegos en ocasiones permiten hacer mejoras o acceder a contenido violento si se paga un adicional.

Para este problema, se propone que cuando un proveedor de servicios de videojuegos incluya en una suscripción tanto títulos normales como juegos con contenido violento, extremo o para adultos, tendrá la opción de separar en la factura qué parte del pago corresponde a cada tipo de videojuego.

En ese caso, el IEPS del 8 por ciento solo se aplicará a los videojuegos considerados violentos o para adultos, mientras que el resto quedará exento de este gravamen.

Los videojuegos con violencia extrema serán gravados con un impuesto especial del 8 por ciento. [Fotografía. Shutterstock]

Si el proveedor no realice esta separación y únicamente presente el precio total de la suscripción, la autoridad fiscal asume que el 70 por ciento de ese monto corresponde a videojuegos violentos sujetos al IEPS. Por lo tanto, el impuesto se calculará sobre ese porcentaje.

Con la medida, se espera obtener una recaudación de 183 millones de pesos únicamente de los videojuegos.