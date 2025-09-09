Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 9 de septiembre: Síguela aquí EN VIVO

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum logró acertar un golpe significativo contra el huachicol fiscal y demuestra los resultados de la estrategia de seguridad que debe solucionar los problemas heredados por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El fin de semana Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de funcionarios activos de la Secretaría de Marina, Aduanas; servidores públicos retirados y empresarios que presuntamente involucrados en el esquema para el contrabando de hidrocarburos.

Para la conferencia mañanera se espera que los funcionarios del gabinete de Seguridad otorguen más detalles sobre casos de interés público. Además, es probable que se refiera a la discusión en el Congreso de Perú que propone declararla persona non grata, tal como ocurrió con López Obrador.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum hoy 8 de septiembre?

Durante la conferencia del 8 de septiembre, la presidenta Sheinbaum se refirió al caso de huachicol fiscal que salpica a altos mandos dentro de la Secretaría de Marina y Aduanas que se corrompieron para permitir el ingreso que buques etiquetados como aceites y en realidad eran combustibles.

La mandataria aseguró que no habrá impunidad y que se detendrán a todos los involucrados, incluso a los funcionarios corruptos.

“Es muy importante el compromiso de Cero Impunidad, cuando se encuentra un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es detener a todos los involucrados”, puntualizó la mandataria.