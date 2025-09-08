Claudia Sheinbaum llama vende patrias a ‘Alito’ Moreno por viajar a EU a ‘acusar’ nexos con el narco

'Alito' Moreno le respondió a Sheinbaum y dijo que son completamente falsas sus acusaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ‘lanzó’ contra Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) debido a su viaje a Estados Unidos para acusar al gobierno de México de nexos con el narcotráfico.

“Va a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México, más vende patrias no puede haber”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 8 de septiembre.

Sheinbaum cuestionó que “quién sabe qué esté pasando ahí” dentro del PRI porque ella mantiene una buena relación con los gobernadores de oposición, sobre todo los priistas.

“El presidente del PRI, con esta actitud tan violenta, hace declaraciones que la verdad solo él se escucha a sí mismo, porque no creo que muchos lo escuchen”, añadió la mandataria.

Así fue el apoyo del gobernador de Durango, Esteban Villegas, a Sheinbaum

Dichas declaraciones ocurren luego de que durante su gira del fin de semana, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, se declaró ‘Claudista’ al darle la bienvenida a Sheinbaum al estado.

“Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos, en Durango tiene amigos, siéntase como con su familia. A pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy ‘Claudista’, que no se les olvide”, afirmó Villegas.

Esa ‘calurosa’ bienvenida destaca debido a que Villegas pertenece al PRI desde hace varios años. Mientras que la presidenta Sheinbaum apuntó que tiene muy buena relación con los gobernadores de oposición, a pesar de no ser afín al partido.

“Cada uno tiene su visión, hay diferencias y visiones porque cada partido gobierna diferente, pero nos coordinamos de forma institucional”, agregó la mandataria.

‘Alito’ Moreno responde a Claudia Sheinbaum

‘Alito’ Moreno no se pronunció sobre los comentarios del gobernador de Durango, Esteban Villegas, a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, sí respondió los señalamientos que hizo la mandataria en su conferencia y aseguró que “es totalmente falso” que haya ido a EU a solicitar su intervención en México.

“Presidenta, miente cuando me acusa de pedir la intervención de algún gobierno extranjero en México. ¡ESO ES FALSO!”, publicó en sus redes sociales.

El presidente del PRI aclaró que ellos creen en la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y en la solución pacífica de los conflictos.

“Presidenta, no se equivoque. Yo no hablo mal de México. Hablo del desastre que dejó el sexenio de López Obrador, de su complicidad con el crimen organizado, de su cobardía para enfrentarlo, y de que, a todas luces, en México quieren instaurar una narcodictadura terrorista y comunista, que los mexicanos no vamos a permitir”, continuó el post.