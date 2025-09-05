‘Eres un coyón’: ‘Alito’ Moreno exige que Fernández Noroña regrese a los escoltas que le asignaron

Alito Moreno, presidente nacional del PRI, criticó a Fernández Noroña por recibir escoltas luego de un pleito que tuvieron en el Senado.

Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI conocido como ‘Alito’, llamó “cobarde” al senador Gerardo Fernández Noroña luego de que confirmara que recibió custodia por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), tras un pleito que tuvieron ambos en el Congreso mexicano.

“Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú”, apuntó el priista en su cuenta de X (antes Twitter).

‘Alito’ Moreno también llamó “cínico, un mentiroso y un corrupto” a Fernández Noroña. El priista destacó que elementos de seguridad asignados al legislador deberían cuidar a la gente y no a él. “Eres un coyón y un vil chillón”, insistió.

Más temprano este viernes 5 de septiembre, Gerardo Fernández Noroña informó que este mismo día, la Fiscalía general le asignó custodia “por las agresiones que viví a manos de Alito Moreno y cinco legisladores priístas más”.

La aclaración ocurrió luego de que surgieran versiones sobre que una casa que adquirió en Tepoztlán, por la que ha sido criticado, es custodiada por elementos de la Guardia Nacional, algo que negó.

Gerardo Fernández Noroña ha sido fuertemente criticado en semanas recientes debido a que adquirió una casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos. La vivienda tiene un costo al que sería imposible de solventar con un crédito Infonavit de un ciudadano mexicano promedio.

Noroña y ‘Alito’ Moreno pelean en el Senado

En una sesión del Congreso de México el pasado 27 de agosto, los legisladores fueron protagonistas de un pleito en la Tribuna, luego de una discusión sobre traición a la patria.

Al término de la sesión de la Comisión Permanente, Alejandro Moreno subió a la tribuna para discutir con Fernández Noroña, quien entonces era presidente de la Mesa Directa, para reclamarle que no le otorgó la palabra cuando la solicitó durante la discusión.

El ambiente era tenso y ambos se molestaron; el priista tocó el brazo de Noroña, a lo que este contestó con un “¡No me toques!“. Fue entonces que el pleito subió de tono.

Las cámaras captaron cuando se dan un manotazo y luego comenzaron a empujarse: “Te rompo tu madre”, le dijo ‘Alito’ Moreno a Noroña. “No me toques”, seguía diciendo el morenista.

La senadora Dolores Padierna, quien estaba a un lado de Noroña intentó calmar al morenista, pero también fue empujada en medio de la agresión de Alejandro Moreno.

Desde entonces, Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña han intercambiado insultos en entrevistas con medios y en redes sociales. Noroña afirmó que el priista lo amenazó de muerte y ha exigido su desafuero.