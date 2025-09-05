Muere colaborador de la Semarnat en fatal accidente en la México-Pachuca; hay tres heridos

La Semarnat confirmó la muerte de Jesús Fabián Ramírez Morones, quien perdió la vida en un accidente. (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó del fallecimiento de uno de los colaboradores de la secretaria Alicia Bárcena tras un fatal accidente en la autopista México-Pachuca ocurrido la mañana de este viernes 5 de septiembre.

En una esquela compartida por la dependencia en su cuenta de X, la Sermanat lamentó la muerte de Jesús Fabián Ramírez Morones, quien era integrante del personal de apoyo de la secretaría. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz", expresó.

¿Qué se sabe de la muerte de Jesús Fabián Ramírez, trabajador de apoyo de Semarnat?

A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente detalló que los hechos sucedieron esta mañana, cuando trabajadores de personal de apoyo de la dependencia sufrieron un accidente vehicular durante su trayecto de la Ciudad de México al estado de Hidalgo.

La Semarnat confirmó que el saldo fue de una persona fallecida y tres más que resultaron lesionadas. Sobre los heridos, la dependencia no especificó la gravedad de sus lesiones ni su estado de salud, pero precisó que ya son atendidas en un hospital.

“Después de ser notificada de lo ocurrido, la secretaria Alicia Bárcena Ibarra se trasladó inmediatamente al hospital, en donde se mantiene atenta y en comunicación permanente con familiares y autoridades”, indicó el comunicado.

Asimismo, la dependencia agradeció el apoyo brindado por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, el secretario Guillermo Olivares Reyna y el general Nezahualcóyotl Albarrán Mendoza de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Desde la Semarnat lamentamos profundamente este trágico accidente y expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestro compañero fallecido, así como de quienes se encuentran heridos”.

‘Fabián, hombre comprometido con México’: Alicia Bárcena

Minutos después de confirmarse el deceso de Jesús Fabián Ramírez, la secretaria Alicia Bárcena compartió un mensaje en sus redes en el que lamentó la muerte de su colaborador y a quien describió como un “hombre comprometido con México”.

"Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al Informe del Gobernador Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México–Pachuca.“, manifestó la funcionaria.

De acuerdo con reportes de medios y periodistas locales, el vehículo en el que viajaba Ramírez volcó a la altura del puente de Tolcayuca, a dónde acudieron elementos de la Guardia Nacional luego del percance.

La Semarnat aseguró que ya se ha coordinado con las autoridades competentes y que brindará más información de lo ocurrido en cuanto tenga más detalles.