Hospitalizan al ministro electo Arístides Guerrero tras accidente en auto; ¿qué sabemos de su estado de salud?

Arístides Guerrero es uno de los nueve ministros electos para conformar la nueva SCJN. (Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro)

El ministro electo Arístides Guerrero García, quien conformará la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en próximos días, sufrió un accidente automovilístico la noche del viernes 22 de agosto en la Ciudad de México, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado.

Así lo dio a conocer el equipo de comunicación social de Guerrero García a través de un comunicado compartido en su cuenta de X, en el que informa que el ministro se encuentra estable y ya se “recupera satisfactoriamente” de sus lesiones.

¿Cómo fue el accidente vehicular del ministro Arístides Guerrero?

De acuerdo con el comunicado difundido en redes, el accidente tuvo lugar ayer viernes, alrededor de las 22:30 horas, tras regresar de un evento en la ciudad de Oaxaca en el que participó como invitado de la Fiscalía del Estado.

Ya en la capital del país, el auto en el que se encontraba Arístides Guerrero sufrió un percance sobre la avenida Río Churubusco, cuando se trasladaba del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a su domicilio.

El vehículo en el que viajaba el ministro electo impactó con otro auto, lo que ocasionó que el ministro electo presentara fracturas en el tórax y en la nariz, las cuales requirieron “intervenciones quirúrgicas”, añadió su equipo de comunicación.

Junto a Guerrero García también viajaban el conductor y dos acompañantes, quienes resultaron con fracturas en extremidades. “Fueron atendidos de manera oportuna y se encuentran en proceso de recuperación”, indicaron.

Respecto al estado de salud del ministro, se informó que sus familiares lo reportan con un pronóstico positivo y que “estará activo para asumir sus obligaciones” el próximo 1 de septiembre, cuando tomen protestas las ministras y lo ministros de la nueva SCJN.

“Dado que este proceso únicamente implica una reducción temporal en la movilidad, mientras se recupera por completo, no se verán afectados los trabajos de la nueva Suprema Corte ni su desempeño como ministro”, detalla el comunicado.