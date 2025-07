Corte será autónoma y aprovechará la IA para sentencias: Ministro Arístides Guerrero pide confianza

El ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero llamó al sector empresarial a confiar en la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y advirtió que ésta actuará con autonomía e independencia, y habrá certeza en sus sentencias.

En entrevista con El Financiero, adelantó que su ponencia echará mano de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para lograr una mejor comunicación y entendimiento de las sentencias.

“Yo le diría (a los empresarios) que se va a resolver conforme al derecho y atendiendo siempre a la Constitución; que haya certeza de que va a ser una Corte imparcial y transparente. Va a ser la Corte más transparente en la historia de México y, probablemente, el tribunal constitucional más transparente en el mundo”, aseguró.

Destacó que “habrá una gran lupa ciudadana” sobre ellos, pues al emanar de una elección, cualquier paso que den en falso va a ser inmediatamente cuestionado.

El ministro electo dijo que impulsará, como parte de la nueva Suprema Corte, un tribunal de puertas abiertas y sentencias más claras para la población.

“Una amiga me decía que nosotros hablamos ‘abogañol’ y no español. Entonces, vamos a empezar a cambiar esa percepción que se tenía de la Corte, con sentencias más claras, más concretas y un lenguaje más claro”, puntualizó.

Arístides Guerrero adelantó que, junto con su equipo, ya desarrolló un prototipo llamado “SentencIA” que, con el uso de la inteligencia artificial, busca hacer más fácil la consulta de las sentencias, tanto en su estructura como en su contenido.

Aclaró que su intención no es sustituir al secretario de estudio y cuenta, por un robot. “Lo aclaro, porque ya me lo han dicho ‘seguro quieres que el ChatGPT te haga la sentencia’, pero no es así”, agregó.

Guerrero, constitucionalista y académico de la UNAM, señaló que con su experiencia buscará también cumplir con otras expectativas de la sociedad, como la austeridad.

“Ningún ministro de la Corte va a ganar más de lo que gana la presidenta de la República, vamos a impulsar una política de austeridad creo que es importante mandar un mensaje de cara a la sociedad”, dijo.

Consideró que se debe limitar cualquier tipo de gasto que pueda ser superfluo y se mantenga solamente aquello que sea esencial.

Asimismo, rechazó ser un ministro producto de los acordeones y dijo que ese tema se utiliza para demeritar la elección histórica.