Hugo Aguilar Ortiz: ‘No llego a la Suprema Corte por carrera judicial, pero menos por carrera política’

Hugo Aguilar Ortiz dijo que si bien no llegó a la Suprema Corte por carrera judicial, tampoco lo hizo por carrera política.

Hugo Aguilar Ortiz, virtual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que su nuevo encargo es un sueño cumplido, que antes de la reforma judicial hubiera sido impensable.

Reconoció que llega a la SCJN, no producto de una carrera judicial, pero mucho menos por una carrera política. Destacó que el único afán que tiene es lograr una mejora en el sistema de justicia.

Negó que en la nueva integración de la Corte vaya a haber un populismo judicial y que él no será un ministro de consigna, pues si bien llegó al tribunal constitucional de manera circunstancial, la actuación del nuevo pleno de la Corte será “con plena libertad, independencia y autonomía”.

“Como parte de la unión sí se tiene que hacer un diálogo para resolver los temas grandes del país y para que nosotros también tengamos presente que la Corte no es una Corte aislada, que esté fuera del entorno mexicano. Yo diría, no esperemos a dar golpe de sentencia para mostrar el músculo, no hay necesidad”.

En entrevista para EntreDichos, en El Financiero TV, que conduce el periodista René Delgado, aseguró que no le aterra su nueva posición, por el contrario se siente entusiasmado y comprometido para realizar los cambios que está pensando a partir del 1 de septiembre. “No ha pasado por mi mente ni por mi sensación el terror, sí la preocupación, la carga de la responsabilidad, pero no estoy aterrado”, aseguró.

Explicó que sabe cómo funciona la Suprema Corte, sus atribuciones, sus criterios y la forma de resolver, y por lo mismo conoce qué cambio requiere el sistema de justicia, a todos los niveles. “Me siento muy entusiasmado y con la visión clara de lo que vamos a hacer”.

-¿Quien lo animó a postularse?

-Es una decisión personal, animado por líderes indígenas y autoridades indígenas.

-Hay quienes hablan de que fue Adelfo Regino, hay quienes hablan del expresidente López Obrador...

-He escuchado esas versiones y quiero decirle a todo el mundo que es una decisión personal, animado por autoridades y líderes indígenas.

Recordó que él fue el secretario técnico de la reforma judicial y sus compañeros lo alentaron, pues reunía las cualidades y características. “Entonces esto es una decisión colectiva, pero yo tomé la decisión personal”, insistió.

Hugo Aguilar dijo que se trata de una oportunidad histórica porque los pueblos indígenas han estado excluidos de toda la vida, en todas las instituciones, incluida la SCJN.

-Ya lo equiparan con Benito Juárez, ¿usted se equipara con él?

-Es un referente obligado para todo oaxaqueño... yo no me pongo en este momento a la altura de Juárez, sé que es un ejemplo a seguir.

Insistió en que el actual sistema de justicia es elitista, excluyente, formalista, que no aterriza con la realidad, y debe cambiar.

“A los que me denostan les digo denme su voto de confianza, yo he escuchado todas las denostaciones en mi contra y muchas de ellas son solamente por el hecho de ser indígena”.

Finalmente, Hugo Aguilar aseguró que Suprema Corte saliente quedó a deber mucho, pues los ministros salientes –dijo– tergiversaron algunos principios y tomaron la postura de obstaculizar el cambio.