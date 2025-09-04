(Video) Fernández Noroña reta a comuneros de Tepoztlán: ‘Pasarán por encima... ¿de mí? Quiero verlo’

Gerardo Fernández Noroña se 'lanzó' ahora contra los comuneros de Tepoztlán por el tema de su casa en Morelos.

Gerardo Fernández Noroña admitió que en Tepoztlán no hay posibilidad de comprar una propiedad e incluso retó a los comuneros del municipio de Morelos, como parte de la polémica de su casa de 12 millones de pesos.

“Los comuneros no se dan cuenta que están dinamitando lo que ha sido su gallina de los huevos de oro. Si ellos pasan por encima de cualquiera, de cualquiera, ¿de mí?…quiero verlo”, dijo en una de sus transmisiones a través de la red social YouTube.

Fernández Noroña llamó “señores feudales” a los comuneros porque han despojado a quienes compran una casa, pensando que adquirieron una propiedad.

“Todo está sentado en propiedad comunal y por eso nadie es dueño en el sentido que se entiende en el sistema capitalista de su propiedad privada, nadie tiene aquí propiedad privada. Están en el aire para decirlo claro”, agregó el senador.

‘En Tepoztlán no son dueños de nada’, admite Noroña

En el video, Gerardo Fernández Noroña admitió que quienes no son originarios de Tepoztlán y quieren vivir en el municipio se enfrentan a una incertidumbre jurídica por las propiedades.

“Es de una incertidumbre jurídica absoluta si no son nacidos en Tepoztlán, no son dueños de nada, te dan la posesión y el usufructo del terreno por 99 años”, añadió.

Fernández Noroña acusó que esta información no se difunde y por eso quienes llegan a vivir a Tepoztlán se encuentran con una propiedad privada “sin congruencia legal”.

“Las reglas que plantean, primero, en qué momento le informan a la gente que no puede venir a vivir a Tepoztlán, que no puede comprar nada, que no debe construir nada y que no será dueño de nada”, cuestionó el senador morenista.

Alcalde de Tepoztlán explica por qué los predios no se compran

Como parte del pleito entre Gerardo Fernández Noroña y el alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz, el edil explicó por qué no es posible comprar predios en el municipio morelense, a pesar de que Noroña argumenta que la casa es de su propiedad.

“Los predios en el municipio no se compran porque toda la propiedad en Tepoztlán es social y esto es muy importante entenderlo. Tenemos muchísimos casos de personas de la Ciudad de México y de varias partes que llegan con nosotros y nos dicen que su propiedad es privada porque está escriturada, pero no es así”, detalló el presidente municipal en entrevista con Azucena Uresti.

Al ser propiedad social, el 80 por ciento del territorio es comunal y 20 por ciento ejidal. Por eso en el municipio no existe la propiedad privada.

“Lo que pedimos es que quienes lleguen se integren a la comunidad y no vengan a decirnos cómo hacer las cosas, que entiendan que están siendo parte de un pueblo indígena”, agregó el edil.