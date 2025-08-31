La Creperra: ¿Cuánto cuestan las crepas de Emiliano González, colaborador de Noroña, con sucursal en el AIFA?

Emiliano González no solo fue el protagonista de algunos memes de la pelea de Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno, también su nombre fue vinculado con el del negocio La Creperra, con sucursales en el AIFA y en Tepoztlán.

El restaurante fue visitado por Noroña en agosto de 2022, momento en el que compartió una foto en su cuenta de X donde aparece sentado frente al mostrador principal en la sucursal del Aeropuerto Felipe Ángeles.

Fernández Noroña visitó La Creperra en el AIFA en 2022. (Foto: Captura X)

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, Emiliano González es dueño de La Creperra, negocio que aparece a su nombre en un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De acuerdo con el sitio web oficial del IMPI, el colaborador de Fernández Noroña, registró el local de comida como suyo en 2022 junto con una mujer identificada como María del Carmen González Ramírez.

La sucursal reportada ante la dependencia gubernamental es la ubicada en Tepoztlán, Morelos, registrado como un negocio de ‘Servicios de cafeterías, preparación de alimentos y bebidas’, del que Emiliano González tiene el 50% de las acciones, según el documento que aparece en el sitio web del IMPI.

Además del nombre del restaurante visitado por Noroña, también pagó por adueñarse del logo de La Creperra, mismo que aparece en sus cuentas de redes sociales oficiales del local.

¿Cómo es la Creperra, negocio registrado por Emiliano González, colaborador de Noroña?

La Creperra cuenta con dos sucursales, la primera de ellas se encuentra en Tepoztlán, Morelos, de acuerdo con información en la descripción de la cuenta de Instagram del negocio de comida, pero no compartieron la ubicación exacta del lugar.

En el caso de la segunda sede, está al interior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Edificio Terminal de Pasajeros, muy cercano a la Puerta 6 en el piso de llegadas.

El local llama la atención porque ‘desentona’ con las paredes blancas del lugar, pues está iluminado con focos rosas y luces de neón.

La Creperra fue visitada por Lalo Villar, de La Ruta de la garnacha, donde opinó brevemente acerca del sabor de las crepas vendidas.

“Vamos a echarnos el postrecito, miren, una crepa, es de La Creperra, de mermeladas caseras, dice aquí la misma compañía (...) La verdad se me hace una bien hecha, está bien, pero que me preguntes si me sorprendió, pues no”, contó Villar en un post de Facebook el pasado 2 de agosto.

¿Cuánto cuesta comer en La Creperra, negocio del colaborador de Noroña?

Una de las particularidades de La Creperra es que se sirven en un ‘conito’ donde aparece el nombre AIFA.

Dentro del menú del restaurante donde estuvo Noroña hay opciones saladas, como la de queso, pepperoni, salami o combinaciones como la hawaiana, champiñones con queso o vegana.

El costo oscila desde los $60 MXN con un solo ingrediente hasta los $105 MXN que mezcla diferentes ingredientes.

En el apartado de las especialidades dulces hay con lechera, mantequilla, mermelada de diferentes frutas, chocolate con fresas y con crema batida.

El precio comienza en los $45 MXN y las más costosas, son las de chocolate con fresas y de queso crema más un ingrediente ‘dulce’, ambas están en $95 MXN.

Para acompañar las crepas donde comió Fernández Noroña, hay diferentes tipos de café, entre ellos el espresso y el capuchino. También hay té y chocolate. El costo va desde los $30 MXN hasta los $75 MXN. Opciones frías para beber solo hay frappés de distintos sabores, entre ellos el de galleta, la leche dorada, taro, mazapán y vainilla, cualquiera vale $89 MXN.

Los horarios de la sucursal son de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

¿Quién es Emiliano González, colaborador de Noroña?

Emiliano González es un colaborador de Fernández Noroña en el Senado de la República, donde su trabajo implica documentar las actividades legislativas y acompañar al legislador en eventos oficiales, tanto a nivel nacional como internacional.

El 27 de agosto, durante una sesión de la Comisión Permanente, la tensión entre el priista Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña escaló. Lo que comenzó como una discusión verbal se convirtió en una pelea física, donde Emiliano González intentó grabar el altercado con una cámara 360°. Sin embargo, fue derribado por Moreno

Tras el altercado, Emiliano González apareció con un collarín y vendajes en el brazo.