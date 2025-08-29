‘¡Fuera, fuera!’: ¿Cuánto cuesta comer en El Mesón de Chucho el Roto, donde abuchearon a Noroña?

En El Mesón de Chucho el Roto se pueden encontrar ensaladas, sopas, molcajetes, cortes de carne y platillos con mariscos. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¿Qué pasó con Gerardo Fernández Noroña? Antes de su pelea con Alejandro ‘Alito’ Moreno en el Congreso de la Unión, el político vivió un momento complicado en Querétaro, cuando los comensales de dos restaurantes se unieron para abuchearlo.

Uno de ellos fue El Mesón de Chucho el Roto, un restaurante que saltó a la fama luego del incómodo momento que vivió el político Fernández Noroña durante su visita a Querétaro, pero que cuenta con una larga tradición en la entidad.

El Mesón de Chucho el Roto tiene 70 años trabajando frente a la Plaza de Armas, ofreciendo más que comida mexicana deliciosa: una leyenda, mucha historia y una vista increíble hacia una parte del Centro Histórico de Querétaro.

¿Qué le pasó a Noroña en El Mesón de Chucho el Roto?

Fernández Noroña fue a Querétaro debido a que brindó una conferencia de prensa en el negocio Restaurante 1810 en compañía de la senadora Beatriz Robles, sin embargo, los abucheos comenzaron cuando salió.

En videos que se compartieron del momento, se puede ver claramente a Noroña caminando frente al Restaurante 1810, en donde recibe abucheos, a pesar de ello, el político continuó su camino.

Para llegar al final de la Plaza de Armas, pasó enfrente de otro restaurante: El Mesón de Chucho el Roto, el cual cuenta con mesas en el exterior, por lo cual, cuando los comensales lo vieron se unieron y lo abuchearon.

El Mesón del Chucho el Roto es 'vecino' del Restaurante 1810; sus comensales se unieron a los abucheos a Noroña (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Cuartoscuro).

“¡Fuera Noroña!”, son parte de las consignas que se pueden escuchar en los videos del momento — el cual tuvo lugar el mes pasado—. A pesar de los abucheos, el político se tomó fotografías con algunas personas.

En aquel momento, se llegó a reportar que al escuchar los gritos en su contra, Gerardo Fernández Noroña se limitó a enviar buenos deseos a todos los ciudadanos: “Sean felices”.

¿Cómo es El Mesón de Chucho el Roto?

El Mesón de Chucho el Roto es un restaurante que abrió en 1995 en Querétaro con el objetivo de servir platillos de la gastronomía mexicana; su nombre lo adoptó de una leyenda muy conocida en la entidad.

Jesús Arriaga, conocido como ‘Chucho el roto’ y apodado el ‘Robin Hood’ de Querétaro, fue un hombre que se dedicaba a hacer robos, pero no a cualquier persona: solo a quienes tenían mayor poder adquisitivo.

Antes de ser capturado en 1884 ya era una leyenda, pues parte de lo que robaba lo repartía entre los más necesitados. Tras su aprehensión, ‘Chucho el roto’ fue trasladado a la prisión de San Juan de Ulúa.

El Mesón de Chucho el Roto abrió en 1995. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

En este lugar falleció el ladrón, quien fue asesinado a palos por un “verdugo ordenado por el director de la prisión”, afirma el portal del restaurante, quien decidió tomar el nombre.

El Mesón de Chucho el Roto es famoso por sus vistas, ya que cuenta con varias mesas en el exterior que no solo permiten comer al aire libre, sino observar la arquitectura Barroca de los siglos XVII y XVIII del centro de la entidad.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta comer en El Mesón de Chucho el Roto?

La chef Patricia González, una de las encargadas del restaurante, compartió para Ixe Visión, que la comida que se sirve en El Mesón de Chucho el Roto es principalmente mexicana, pero cuentan con otras opciones.

“El menú nos lleva desde un platillo muy queretano, muy mexicano hasta un toque de algo internacional”, indica la chef. En el restaurante se pueden encontrar preparaciones típicas de estados como Puebla, Oaxaca y Yucatán, además de los de la entidad.

Entre los platillos más solicitados están las gorditas y las enchiladas queretanas, estas últimas son hechas con tortillas de maíz fritas en aceite, adobadas y rellenas con pollo o queso fresco, las cuales se acompañan de papas, rajas, chorizo y crema.

Comer aquí tiene un rango de precios que van de los 95 pesos (por la sopa de fideos) a los 690 pesos (por 400 gramos de cabrería acompañada de papas a la francesa). También se pueden pedir postres por 115 pesos.

El menú de El Mesón de Chucho el Roto contempla diferentes secciones, ya que se pueden encontrar ensaladas, sopas las especialidades de la casa y hasta platillos hechos con mariscos.

Sugerencias

Tostada de Camarón: 95 pesos

Carne Vacío Sterling Silver (400 grs): 690 pesos

Sabana charra: 428 pesos

Ensalada Carambada: 195 pesos

Costilla de Cerdo en Salsa de Guayaba: 345 pesos

Tacos Placeros: 220 pesos

Tacos de Lechón: 295 pesos

Picaña (600 grs): 830 pesos

Sopas

Sopa de Elote con Rajas: 110 pesos

Crema de Flor de Calabaza: 125 pesos

Sopa de Champiñones: 125 pesos

Sopa “Chucho el Roto”: 125 pesos

Jugo de Carne: 165 pesos

Para un buen comienzo

Tacos del Mesón (4): 248 pesos

Chapulines Arrieros: 235 pesos

Chicharrón de Rib Eye: 450 pesos

Molcajete de Guacamole: 195 pesos

Mollejas a la Campesina: 340 pesos

Tacos Corregidora: 335 pesos

Panuchos de Cochinita Pibil (4): 165 pesos

Carpaccio de Salmón: 260 pesos

Escamoles Dorados (100 grs): 485 pesos

Tacos de Cabrito al Vapor (4): 290 pesos

Ensaladas

Ensalada del Chef: 198 pesos

Ensalada de Espinacas: 180 pesos

Ensalada César: 195 pesos

Pastas

Fideo Seco: 158 pesos

Espaguetti al Pesto con Camarones: 258 pesos

Lasaña a la Boloñesa: 245 pesos

Especialidades

Enchiladas queretanas (4): 255 pesos

Tostadas de “La Chata” (3): 145 pesos

Chamorro en su Jugo: 330 pesos

Crepas de Huitlacoche (3): 260 pesos

Enfrijoladas (4): 195 pesos

Lengua al Gusto: 460 pesos

Parrilla

Cabrería (400 grs): 640 pesos

Medallones “Plaza de Armas”: 445 pesos

Cecina a la Sierra: 290 pesos

Filete Carambada: 460 pesos

Comer una entrada, sopa o ensalada, y un plato fuerte tiene un costo promedio de 400 pesos, pero todo dependerá de lo que decidas pedir, ya que si a esto le sumas un postre, podrías gastar más de 500 pesos por persona. Además, los fines de semana tienen un bufete de desayunos.

El Mesón de Chucho el Roto está ubicado en la avenida Luis Pasteur Sur número 16, Centro de Querétaro. El restaurante abre todos los días en un horario de 8:00 de la mañana a 11:00 de la noche.