Ciro Gómez Leyva ‘acaba’ con Noroña y lo veta de su programa: ‘Es un porro violento que miente’

Noroña criticó a Ciro Gómez Leyva por no condenar la agresión de 'Alito' Moreno. 'Yo condené enérgicamente el atentado contra tu vida', dijo.

Gerardo Fernández Noroña anda coleccionando vetos: Ciro Gómez Leyva, periodista al que criticó por no condenar la agresión de ‘Alito’ Moreno, le ‘cerró las puertas’ a su programa.

El periodista y el senador pelearon en X (antes Twitter): Noroña le reclamó a Gómez Leyva su “falta de solidaridad” por no criticar los golpes que ‘Alito’ Moreno le dio en el Congreso de la Unión.

“Yo condené enérgicamente el atentado contra tu vida. Tú te pintas de cuerpo completo al justificar la agresión y decir que la merezco”, publicó en su cuenta de X.

Ciro Gómez Leyva criticó que Noroña le estuviera “cobrando” su apoyo tras el atentado que sufrió en diciembre de 2022. “Pensé que era solidaridad, no inversión. Por lo demás, aquello fueron nueve balazos a la cabeza; lo del miércoles, unos pinches empujones”.

El senador Gerardo Fernández Noroña dijo que asistiría al programa de Ciro Gómez Leyva para aclarar las críticas que hace hacia su trabajo.

‘Noroña es un tipo que miente y viene a insultar’

Ciro Gómez Leyva aplicó un ‘gracias, pero no’ a Gerardo Fernández Noroña y aclaró que no tiene “ningún interés periodístico” de hablar de nuevo con el senador.

“Es un tipo que nunca responde a una pregunta, que miente y viene a insultar, que hace propaganda. Si quiere venir, que venga, interés de mi parte no la hay”, dijo este viernes 29 de agosto.

Gómez Leyva pidió a Noroña que “no se victimice porque se le cierran los espacios”, en referencia a Azucena Uresti, periodista que también ‘baneó’ a Noroña de su programa radiofónico.

“Paso que ha dado en estos últimos días Noroña es regada tras regada, una tras otra”, destacó.

Gómez Leyva consideró que ahora que Noroña deja la Presidencia del Senado, que será ocupada por Laura Itzel Castillo, “volverá a lo suyo. Es un porro que estará violentando todo lo que pueda”.

“¿Quienes venir al programa? Ven, hombre, pero no andes lloriqueando por ahí de que no te invitamos", retó al senador.

¿Cómo fue el atentado contra Gómez Leyva?

El atentado contra Ciro Gómez Leyva ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando su camioneta blindada fue atacada por disparos mientras se dirigía a su casa en la alcaldía Álvaro Obregón.

Este evento impactante generó reacciones de condena entre diversos sectores, incluyendo a Noroña. Sin embargo, el morenista ahora afirma que la reacción de Gómez Leyva ante su agresión es contradictoria, alegando que el periodista no ha mostrado la misma preocupación por su situación actual.

Los lujos de Fernández Noroña y la crítica de Gómez Leyva

La pelea se intensificó cuando Ciro Gómez Leyva cuestionó los lujos que se le atribuyen a Gerardo Fernández Noroña, como su camioneta de lujo, viajes en primera clase y una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán.

En respuesta, Noroña acusó a Gómez Leyva de ser un “fascista” y de justificar la agresión en su contra. Este intercambio de acusaciones resalta la tensión entre los dos personajes, no solo a nivel personal, sino también en sus respectivas posiciones políticas.