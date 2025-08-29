A quién le mide más... la casa: Diferencias entre la vivienda de Noroña de 12 mdp y la de ‘Alito’ de 300 mdp

Noroña y 'Alito' Moreno se agarraron a golpes en el Senado.

Tras la pelea en el Senado entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro ‘Alito’ Moreno, las tensiones entre Morena y la oposición están en uno de sus niveles más altos de cara al inicio de un nuevo año legislativo.

Los hechos ocurridos en el Senado el pasado miércoles 27 de agosto no terminaron en los empujones de la Cámara Alta, sino que el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, anunció una denuncia en contra de Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, por las agresiones, mientras que ‘Alito’ también respondió legalmente, y aseguró que esta medida del morenista fue para ‘calmar las aguas’ tras la polémica por su casa ubicada en Tepoztlán, con valor de 12 millones de pesos.

Aunque parece que pocas cosas unen a Noroña con ‘Alito’ Moreno, ambos han pasado por polémicas similares sobre sus viviendas.

Mientras a Noroña se le señala de tener una casa de 12 millones de pesos en Morelos, en julio del año pasado, ‘Alito’ Moreno pasó por una polémica similar; sin embargo, los datos revelados por el diario Reforma indican que su mansión en Campeche le costó 9 millones, aunque en realidad valdría 300 millones de pesos.

Esta información fue revelada previamente por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien en una emisión del Martes del Jaguar reveló videos sacados con dron de la vivienda, misma que tenía interiores de lujo, así como una extensión de 7 mil metros cuadrados.

Ahora bien, ¿qué debes saber sobre ambas viviendas los escándalos de ‘Alito’ Moreno y Noroña sobre sus ingresos?

¿Cuál es el valor de las propiedades de Noroña y Alito Moreno?

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, adquirió en noviembre de 2024 una casa en Tepoztlán, Morelos, que está valorada en 12 millones de pesos.

Esta propiedad ha sido objeto de controversia, especialmente porque Noroña ha criticado públicamente el estilo de vida de otros políticos.

Mientras, Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente nacional del PRI, es dueño de una mansión en Lomas del Castillo, Campeche, que ha sido valuada en 300 millones de pesos, aunque solo se declaró por 9 millones de pesos.

La casa de Noroña: características y contexto

La casa de Noroña se extiende sobre un terreno de mil 200 metros cuadrados, con una construcción de 259 metros.

Está diseñada con un estilo rústico que incluye amplios jardines y elementos decorativos que reflejan la cultura mexicana.

Noroña declaró que adquirió esta propiedad mediante un crédito hipotecario, que está pagando con sus ingresos como senador. Además, asegura que este patrimonio es legítimo y ha sido incluido en su declaración patrimonial. Sin embargo, las críticas no han cesado, especialmente por su discurso de austeridad en contraste con su reciente compra.

Algunas de las características de esta vivienda son:

Una recámara principal.

Dos recámaras para invitados.

Cocina.

Comedor.

Sala.

Al menos dos estudios.

Un jardín.

Espacio de entrada con escaleras y árboles.

Una terraza.

Todo lo anterior en un espacio de cerca de mil 200 metros cuadrados.

La mansión de Alito Moreno: lujo y polémica

La mansión de ‘Alito’ Moreno, mientras, fue sido objeto de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019).

Este inmueble, que se extiende sobre un terreno considerable y cuenta con lujos desmedidos, ha sido cateado por la Fiscalía de Campeche, que busca esclarecer su origen y la forma en que fue adquirida.

La casa incluye una sala de cine, alberca, y decoraciones de alto valor, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la transparencia de su fortuna.

Estas son algunas cosas que debes saber sobre el inmueble:

Ubicado en la zona exclusiva de Lomas del Castillo, Campeche.

Cantina sobre una réplica de un Cadillac.

Una sala de cine.

Mesas de billar.

Alberca.

Baños de lujo con jacuzzi.

Obras de arte de artesanos de Chiapas.

Su extensión es de 7 mil metros cuadrados aproximadamente.

Comparativa de los ingresos necesarios para adquirir las propiedades

Para poner en contexto el valor de estas propiedades, se estima que un mexicano promedio ganaría entre 10 mil y 22 mil pesos mensuales. Esto significa que comprar una casa como la de Noroña, valorada en 12 millones de pesos, implicaría un desembolso mensual significativo, que podría llegar a ser de hasta 110 mil pesos, lo que está muy por encima del ingreso promedio de la mayoría de los mexicanos.

En comparación, la mansión de ‘Alito’, valuada en 300 millones de pesos, requeriría un ingreso casi 25 veces más elevado, con cifras que superan el salario de la clase media en México.

Este tema incluso fue criticado en 2023 por el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, quien comentó que, cuando ‘Alito’ Moreno, a quien Morena quiere desaforar, fue gobernador, su salario era de 120 mil pesos al mes.