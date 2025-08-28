Se la voltea: ‘Alito’ Moreno denuncia a Fernández Noroña ante la FGR por amenazas

Además de la denuncia contra Fernández Noroña, Alejandro Moreno informó que también presentó una querella contra Emiliano González, colaborador del senador morenista. [Fotografía. Cuartoscuro]

¡Alejandro Moreno cambió las tornas! El dirigente nacional del PRI anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, por amenazas, tras el altercado que ambos protagonizaron el 27 de agosto durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El senador del PRI tachó a Fernández Noroña de corrupto, cínico, cobarde y mentiroso. También informó que presentó una denuncia contra Emiliano González, colaborador del Senado, por amenazas y otros posibles delitos.

Posteriormente, el dirigente priista solicitó formalmente a la Secretaría de Gobernación su incorporación al Mecanismo de Protección, al argumentar amenazas directas por parte de Fernández Noroña y Emiliano González, que también afectaron a otros legisladores del PRI.

“No vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados. Vamos a seguir denunciando los abusos del poder y luchando por un México libre, democrático y de leyes”, declaró el dirigente tricolor.

Alejandro Moreno y Fernández Noroña ‘calientan’ sesión de la Comisión Permanente

El anuncio se dio luego de que los senadores comenzaran a ‘calentar los ánimos’ rumbo a la sesión que celebrará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este viernes 29 de agosto.

En redes sociales, Fernández Noroña difundió una carta firmada por el senador Manuel Añorve Baños, en la que se informa que Alejandro Moreno Cárdenas tomará el lugar de la senadora Carolina Viggiano en dicha sesión.

Frente a la decisión del grupo parlamentario del PRI, el presidente del Senado lanzó una pregunta irónica: si Alejandro Moreno acudiría con porros para volver a agredirlo.

“¿Llevará ‘Alito’ Moreno a sus porros a golpearme en la sesión de mañana de la Mesa Directiva? Su desvergüenza y provocación no tiene límite”, escribió el legislador morenista.

Ante los señalamientos de Noroña, Alejandro Moreno confirmó su presencia en la sesión parlamentaria y aseguró que asistirá para enfrentar lo que llamó una persecución política impulsada por Morena.

“El único porro, reventador, cobarde, coyón, cínico y mentiroso eres tú, Gerardo Fernández Noroña. Nos vemos mañana en la Comisión Permanente, como lo marca la ley. ¡Ahí estaremos presentes los legisladores del PRI!“, escribió el dirigente priista.

Cabe aclarar que el presidente del Senado también anunció que presentará una denuncia contra Alejandro Moreno y otros legisladores del PRI, luego de las agresiones que, dijo, sufrieron él, Emiliano González y la diputada Dolores Padierna.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña señaló a Pablo Guillermo Angulo Briceño, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y Erubiel Lorenzo Alonso Que como legisladores que participaron en la trifulca ocurrida en la antigua Casona de Xicoténcatl.

Además de las agresiones físicas, el morenista indicó que también presentará denuncias por amenazas de muerte y daño a propiedad privada contra los involucrados.

Durante el día, el grupo parlamentario de Morena propuso de manera unánime a Laura Itzel Castillo para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña. El nombramiento deberá ser ratificado el día de mañana.