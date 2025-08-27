Los 4 ‘jinetes del PRI’: ¿Quiénes son los cuatro legisladores que serán denunciados por Fernández Noroña?

Gerardo Fernández Noroña aseguró que la pelea con Alejandro Moreno no se debió al debate, sino que fue preparada por el dirigente nacional y diputados del PRI." [Fotografía. Cuartoscuro]

¡Échenle montón! La última sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por momentos pareció una función de viernes en la Arena México: entre gritos, empujones y jaloneos, los senadores Alejandro ‘Alito’ Moreno, del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, protagonizaron una batalla digna de la lucha libre mexicana.

El conflicto comenzó justo después de que concluyera la sesión de la Comisión Permanente y se entonara el Himno Nacional.

Con evidente molestia, Alejandro Moreno se acercó a la tribuna para increpar a Gerardo Fernández Noroña, lo que desató un enfrentamiento. Minutos después, otros legisladores del PRI se sumaron a la agresión contra el todavía presidente del Senado.

Poco después de que volaran los ‘madrazos’ en la sesión de la Permanente, Gerardo Fernández Noroña anunció que presentará denuncias formales contra Alejandro Moreno y los legisladores del PRI involucrados en la trifulca, con la intención de solicitar su desafuero.

¿Qué legisladores del PRI participaron en la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña?

En conferencia de prensa, Noroña acusó directamente a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Erubiel Lorenzo Alonso Que y Rubén Ignacio Moreira Valdez como participantes en la agresión.

De acuerdo con el presidente del Senado, Gutiérrez Mancilla le propinó un puñetazo en la cabeza cuando era escoltado fuera del recinto, tras las agresiones que inició ‘Alito’ Moreno.

Angulo Briceño y Alonso Que, ambos ajenos a la Comisión Permanente, bloquearon los accesos a la tribuna con el objetivo de impedir la salida de Fernández Noroña, de acuerdo con su testimonio.

Mientras tanto, Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, se lanzó contra Emiliano González, colaborador de Noroña, quien terminó en el suelo tras ser empujado bruscamente por Alejandro Moreno, mientras grababa con una cámara 360° los acontecimientos.

“No fue un asunto que sucedió al calor de un debate, no, planearon la agresión. Eso me parece que es evidente. Todas las sesiones estuvieron provocando, y al final, la agresión y la manera de cerrarme el camino fueron para darle oportunidad a Alejandro Moreno de que me cociera a golpes”.

Gerardo Fernández confirmó que presentará denuncias penales por lesiones y daño a propiedad, tanto en su nombre como en el de su colaborador. Además, anunció que solicitará el desafuero de los legisladores priistas involucrados.

“Voy a presentar la denuncia en mi calidad de presidente de la Comisión Permanente. No fue un hecho casual ni producto de un debate acalorado, sino una agresión deliberada en plena sesión”, sostuvo.

De acuerdo con el procedimiento, la Fiscalía General de la República deberá investigar los hechos y, de encontrar elementos suficientes, presentar la solicitud de desafuero ante el Congreso.

¿Qué dijo Alito Moreno sobre la pelea contra Gerardo Fernández Noroña?

Tras el altercado en la Comisión Permanente, Alejandro ‘Alito’ Moreno ofreció una breve declaración a medios donde justificó su reacción contra Gerardo Fernández Noroña. Afirmó que esperó a que concluyera el Himno Nacional antes de encarar al senador de Morena, a quien calificó como “barbaján” y “patán”.

Moreno aseguró que Noroña fue quien lo empujó primero y lo llamó “cobarde” por no darle la palabra durante la sesión. “Es chiquito, hermano”, soltó entre burlas, y acusó al legislador de haber salido corriendo tras el intercambio.

En sus declaraciones también hizo referencia a una supuesta falta de respeto contra una legisladora, argumentando que su intervención tenía como fin defenderla: “Si es hombre, que venga aquí para que le pegue dos chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta”, dijo el dirigente nacional del PRI.

Durante su intervención, el legislador tricolor acusó a Gerardo Fernández Noroña de tener relaciones políticas con figuras ligadas a la corrupción. A propósito de ello, cuestionó la coherencia del senador, al señalar que mientras presume una postura austera, posee una casa en Tepoztlán con un valor estimado en 12 millones de pesos.