‘Es un catálogo de tonterías’: ‘Alito’ Moreno minimiza solicitud de desafuero en su contra

Como un “catálogo de tonterías” calificó Alejandro ‘Alito’ Moreno, senador y líder nacional del PRI, la nueva petición que hizo la Fiscalía General de Campeche a la Cámara de Diputados para desaforarlo, por presunto peculado.

“Aquí están todas las resoluciones dictadas por jueces, y segundo donde los obligaron a entregar todos los ejercicios de no acción penal, se los ganamos hace una semana.

“Cada vez que hay un tema, quieren generar un distractor con mi desafuero, ese desafuero que tenían se los ordenaron archivar y concluir con indicaciones directas al presidente de la Comisión Instructora de la Cámara. Me denunciaron por todo, y el día que les ordenan que me den todos los ejercicios de no acción penal, ese día presentan un catálogo de verdaderamente tonterías, mentiras, para amedrentar”.

La Fiscalía de Campeche pidió, el martes 29 de julio, a la Cámara de Diputados el desafuero del priista por presunto peculado que implicaría 83 millones de pesos durante su administración en la entidad.

En éste, también estarían involucradas 17 personas, entre exfuncionarios y empresarios.

El priista insistió que es una “cortina de humo y cuento chino”, y dijo no tener miedo del gobierno.

Ramírez Cuéllar promueve iniciativa

Al ser cuestionado sobre el tema, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar consideró que Alejandro Moreno debería solicitar licencia, y es momento de retomar su iniciativa de desaparecer el fuero.

“Es una vergüenza tener fuero. ‘Alito’ debe ir ante las instancias judiciales, la verdad es que es una vergüenza que tenga fuero”, dijo en entrevista previa a la sesión de la Comisión Permanente.

¿Y Adán no?, se le cuestionó por el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, por los señalamientos de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, cuando gobernador en Tabasco, de protección al huachicol.

“Todos los que tengan presentada denuncia”, se limitó a decir.

“No hay que cometer el error de Cuauhtémoc Blanco”, dijo respecto del diputado, quien libró el ser desaforado para responder penalmente ante una acusación de violencia sexual.

“No es necesario tener fuero, es una vergüenza, y hay muchos de todos los partidos que quieren permanecer con el fuero. El fuero es una prerrogativa inaceptable, es una carta para generar impunidad y una ventana para cometer delitos”.

Se le cuestionó si ya lo dialogó con su coordinador en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal: “Ojalá todos jalemos parejo para quitar el fuero”.