Noroña ‘trolea’ a ‘Alito’ por caída del PRI de Mesa del Senado: ‘Su trabajo de demolición es exitosísimo’

El PRI ya solo tiene 13 miembros en el Senado por lo que perderá su puesto en la Mesa Directiva.

¡Qué llevados son en el Congreso de la Unión! Gerardo Fernández Noroña se burló de Alejandro ‘Alito’ Moreno después de que el PRI quedó fuera de la Mesa Directiva del Senado por primera vez en 96 años.

¿Qué ocurrió? Néstor Camarillo, senador por Puebla, renunció al grupo por lo que el PRI pasó a ser la cuarta fuerza política en la Cámara Alta por detrás de Morena, PAN y el Partido Verde.

“Hay que felicitar ampliamente a Alejandro Moreno. Su trabajo de demolición del PRI es exitosísimo”, declaró.

¿Qué dice el reglamento sobre la Mesa Directiva del Senado?

Al inicio de un nuevo año legislativo, el Senado elige una nueva mesa directiva. Gerardo Fernández Noroña descartó buscar la reelección como presidente y Morena perfila poner a la senadora Laura Itzel Castillo en su lugar.

La Mesa Directiva que fue presidida por Noroña tuvo cuatro vicepresidentes:

Imelda Castro de Morena.

Mauricio Vila del PAN.

Karla Guadalupe Toledo del PRI.

Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Verde.

Con la salida de Néstor Camarillo, el PRI se queda con 13 senadores en la Cámara alta, con lo que pierde su derecho a una de las Vicepresidencias.

Noroña dijo que la pluralidad del Pleno debe reflejarse en el grupo que dirige el Senado, pero subrayó que también debe respetar la proporcionalidad, por lo que se ‘troleó’ al PRI por quedarse fuera de la Mesa Directiva.

PRI, un partido que va de crisis en crisis

La renuncia de Néstor Camarillo es solo un ejemplo de la crisis de militancia que enfrenta el Revolucionario Institucional, un partido que llegó a gobernar México de forma ininterrumpida por 70 años.

Antes de la salida de Néstor Camarillo, el partido ya había perdido a la senadora Cynthia López Castro, quien se unió a Morena en octubre, llevándose consigo la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor.

Con estas bajas, la influencia del PRI se ha ido reduciendo en el Senado, lo que podría afectar su capacidad para participar activamente en la toma de decisiones políticas y de cara a las elecciones intermedias de 2027.

¿Senador Néstor Camarillo se unirá a Morena?

Camarillo ha declarado su intención de mantenerse en la oposición y trabajar por una “verdadera agenda ciudadana”.

En su mensaje, mencionó que su causa siempre será Puebla y que su objetivo es servir a los ciudadanos. Sin embargo, su falta de claridad sobre su posible incorporación a otra bancada dentro del Senado deja abierta la pregunta sobre su futuro político.

“Para poner fin a las especulaciones, mañana compartiré un anuncio importante. Les invito a estar atentos”, publicó el legislador en su cuenta de X.