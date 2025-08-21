Así es ‘Tierra de Osos’, el rancho de 40 hectáreas del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, en Yucatán

Ramírez Marín adquirió las tierras entre 2007 y 2012, durante la gestión de Ivonne Ortega como gobernadora de Yucatán. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

En la carretera Motul-Telchac Puerto, en Yucatán, se encuentra el poco conocido rancho ‘Tierra de Osos’ del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, de una extensión de aproximadamente cuarenta hectáreas.

Se trata de una de las propiedades del político mexicano quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2015.

Ramírez Marín, de extracción priista y hoy senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habría adquirido estas tierras, ubicadas entre los municipios de Ucí y Telchac, durante la gestión de Ivonne Ortega (2007-2012) como gobernadora del estado.

De acuerdo con el medio local Sol Yucatán, el senador pagó entre 40 mil y 50 mil pesos por los terrenos, que anteriormente pertenecían a ejidatarios y campesinos de la zona; mientras que a su hijo, Guillermo Jacobo, le concedió 400 mil metros cuadrados en 2014, cuando este tenía tan solo 19 años.

La periodista y colaboradora de El Financiero, Lourdes Mendoza, mencionó la existencia de este rancho en un tuit reciente, en el que asegura que el legislador compró “la enorme villa de Armando Manzanero y su rancho ‘Tierra de Osos’ en Yucatán, que creció exponencialmente en los tiempos de Peña Nieto”.

“Otro traidor que aunque no fue de viaje, cenó en Hunan como Emilio Lozoya Austin. Si tuviera vergüenza, debería no salir de sus casas. Pasó de vivir en una de interés social al Club Campestre.”, indicó Mendoza en su publicación del pasado miércoles.

¿Cómo es el rancho ‘Tierra de Osos’ del senador Jorge Carlos Ramírez Marín?

Un reportaje del medio local Sol Yucatán de 2021 describe cómo es el rancho ‘Tierra de Osos’ y lo poco que se sabe de esta propiedad, ubicada a un costado de la carretera Motul-Telchac Puerto, a la altura del kilómetro 25, a una hora de Mérida.

Indica que aunque se desconoce su ubicación exacta, extrabajadores del lugar y gente de la zona dan fe de su existencia, además de su enorme tamaño (abarca dos municipios). Señala que tan solo para acceder a la entrada es necesario recorrer más de medio kilómetro.

En su interior, afirma, se pueden encontrar cabezas de ganado, cuatrimotos, comedores para unas 40 personas, albercas de varios tamaños, muebles ostentosos y hasta carreteras antiguas. El medio también señala que, al acercarse al sitio, se puede observar una lujosa residencia donde presuntamente Ramírez Marín organiza eventos exclusivos.

La superficie de estos terrenos es tan amplia que incluso se pueden apreciar tierras agrícolas y lo que muchos años fue una carretera, como parte de la propiedad del senador.

El reportaje agrega que también hay cantinas, obras de arte y todo tipo de comodidades como salones de fiestas y baños de lujo con su respectivo personal. Según señala el medio, el lugar no es habitado por la familia del político, pero sí es utilizado por funcionarios allegados a Ramírez Marín para realizar banquetes.

Parte de estas tierras, además, pertenecen al hijo del expriista, Guillermo Jacobo Ramírez Granados, quien adquirió más de 400 mil metros cuadrados de terrenos ejidales cerca de Motul en 2014, cuatro meses antes de que Ramírez Marín renunciara a la Sedatu.