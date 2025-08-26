Noroña critica al ‘Mayo’ Zambada por confesar nexos entre políticos y cárteles: ‘Si eres narco se nota’

Gerardo Fernández Noroña criticó lo dicho por El Mayo Zambada en su audiencia de culpabilidad. (Foto: Cuaertoscuro)

El senador Gerardo Fernández Noroña criticó el lunes pasado las declaraciones que hizo el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada durante su audiencia de culpabilidad sobre que había nexos entre políticos y cárteles en el país.

En conferencia de prensa, el legislador de la bancada de Morena aseguró que no sería la primera vez que un criminal en Estados Unidos diga lo que quiera con el fin de afectar al país.

‘Si eres narco, se nota’: Noroña

Gerardo Fernández Noroña señaló ante medios de comunicación que los dichos de “El Mayo” no se sostienen bajo ninguna circunstancia y recordó que son acusaciones que se hicieron desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Eso se une a hoy con el discurso de la oposición, ‘narcopresidente’ le decían al compañero presidente López Obrador; ‘narcocandidata’, le decían a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo.

Agregó que también se les ha señalado de ser una “narcobancada” en los debates en el pleno de la Cámara del Senado.

“¿De dónde? ¿Con fundamento en qué? O sea, así como el amor y el dinero se nota, pues si eres narco se nota, no solo en los gustos, sino en los recursos que traes”, afirmó.

Ejemplificó que los legisladores traerían “caserones, la de vehículos que tendríamos, que nos quedaríamos cortos con las críticas que hacen”.

‘El Mayo’ Zambada acusa nexos entre cárteles y políticos

La reacción del legislador de Morena se da luego de que el lunes, Ismael “El Mayo” Zambada se declarara culpable durante su juicio en Estados Unidos, en el que admitió que participó en actos de corrupción con autoridades mexicanas, entre ellos elementos del Ejército.

Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoció haber liderado una organización criminal -el Cártel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024 y haber conspirado en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses esperan que “El Mayo” aporte información útil en su lucha contra el narcotráfico a cambio de beneficios carcelarios fruto de un acuerdo de cooperación entre las partes.

Zambada quedó detenido en julio del año pasado tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, Estados Unidos) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según “El Mayo”, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

Con información de EFE