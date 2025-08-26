Presume Fernández Noroña su presidencia en el Senado sin sesiones reventadas

Gerardo Fernández Noroña consideró que una vez que termine su presidencia y conforme pase el tiempo se hará una valoración más “serena” de lo que fue su conducción del Senado de la República. [Fotografía. Cuartoscuro]

El Senado convocó a junta previa el próximo 29 de agosto para elegir la nueva Mesa Directiva, mediante un acuerdo, luego de que concluyó el primer año sin sesión reventada, presumió Gerardo Fernández Noroña, aún presidente de la Cámara alta, en conferencia de prensa.

“No hubo, puedo decir, que no hubo una sesión que me lograra reventar la oposición, y miren que se aplicaron en algunos momentos.

“La más dura, sin duda, la de la reforma a la Constitución para la elección del Poder Judicial, que tuvo la toma violenta del pleno de la Cámara de Senadores, y todo logramos sacarlo adelante. Después de esa, que además fue al principio de mi presidencia, pues casi cualquier cosa que hubiese sucedido era manejable”.

El senador consideró que una vez que termine su presidencia y conforme pase el tiempo se hará una valoración más “serena” de lo que fue su conducción del Senado de la República.

“Se va a quitar la paja a todo este golpeteo que hubo, sobre todo en el último periodo, y se va a acreditar la relevancia de la tarea que nos tocó llevar a cabo, de manera colectiva, pero a mí de manera también personalizada”.

Afirmó que para él fue una experiencia “extraordinaria”.

¿Cómo Gerardo Fernández Noroña obtuvo presidencia del Senado?

Fernández Noroña obtuvo la presidencia del Senado luego de que reclamó a Morena un puesto clave, al haber sido corcholata presidencial, pues el acuerdo de ese partido fue que quienes no ganaran la elección, tuvieran un cargo importante.

Sin embargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de esos premios, consideró que no tenía lugar su reclamo, pues él fue precandidato bajo las siglas del PT, partido aliado, pero el acuerdo fue con los morenistas.

Finalmente, fue la presidenta Claudia Sheinbaum la que sugirió a la bancada sí impulsarlo en el cargo.

Aunque ya comenzó con la mudanza de la oficina de la presidencia, será el viernes cuando la deje totalmente.

La última sesión que conducirá Fernández Noroña será la del miércoles, como presidente de la Comisión Permanente del Congreso.

El senador adelantó que habrá discusión de agenda política, enfocado al término de traición a la patria, tras la petición de la senadora Lilly Téllez de solicitar la intervención militar de Estados Unidos.

“Ya que les gusta tanto la agenda política, pues habrá una fuerte agenda política.

“Esas personas de la oposición pueden decir lo que quieran y nosotros tenemos la obligación de desenmascararlos en un debate público, donde la gente vea con claridad qué representamos cada quien. Me parece que es evidente”, manifestó con ironía sobre la idea de la panista.