¿El tercero más rico de México? La fortuna de ‘El Mayo’ Zambada comparada con la de empresarios mexicanos

¿Será más rico que Carlos Slim y Germán Larrea? El líder histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se declaró culpable de dos cargos relacionados con el narcotráfico este lunes 25 de agosto en la corte federal de Brooklyn, New York.

Durante la audiencia, presidida por el juez estadounidense Brian Cogan, el gobierno de Estados Unidos calculó la fortuna de ‘El Mayo Zambada’ en 15 mil millones de dólares.

El juez ordenó la confiscación de dicha cantidad como parte del acuerdo de culpabilidad, lo que representa una de las incautaciones económicas más altas impuestas en territorio estadounidense contra un narcotraficante mexicano.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, calificó la audiencia como “el más reciente logro del gobierno estadounidense en su lucha contra los cárteles del narcotráfico” y afirmó que Ismael ‘El Mayo’ Zambada terminará sus días en una prisión de ese país.

¿Cómo se compara la fortuna de ‘El Mayo’ Zambada con la de los mexicanos más ricos?

La cifra atribuida al líder del Cártel de Sinaloa resulta significativa no solo por su magnitud, sino porque se aproxima a la fortuna de algunos de los empresarios más ricos de México.

De acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index, el mexicano con mayor fortuna es Carlos Slim, con 104 mil millones de dólares, cifra que equivale a casi siete veces el monto que las autoridades estadounidenses buscan confiscar a ‘El Mayo’ Zambada, también conocido como ‘El Señor del Sombrero’.

El dueño de Telmex y Grupo Carso se ubica en la posición 17 del listado global de personas más ricas, de acuerdo con el ranking de Bloomberg. Más abajo, en el lugar 37, figura el propietario de Grupo México, Germán Larrea, con una fortuna estimada en 45 mil millones de dólares.

La fortuna de Germán Larrea equivale a tres veces el monto de 15 mil millones de dólares que se busca confiscar al socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Aunque esa cifra no rebasa la fortuna de Carlos Slim ni la de Germán Larrea, sí supera la de otros empresarios mexicanos incluidos en el ranking de Bloomberg, como Alejandro Baillères, heredero del Grupo BAL, cuya riqueza asciende a 9 mil 777 millones de dólares, y María Asunción Aramburuzabala, presidenta de Tresalia Capital, con un capital estimado en 8 mil 630 millones.

Si la fortuna estimada de ‘El Mayo’ Zambada fuera considerada en el listado de Bloomberg, el líder del Cártel de Sinaloa se ubicaría en la posición 178 entre las personas más ricas del mundo, por encima de empresarios como Anthony Bamford, Sun Pioyang, Jaime Gilinski y Carl Cook, cuyas fortunas no alcanzan los 15 mil millones de dólares.

¿De cuánto fue el decomiso a ‘El Chapo’ Guzmán?

El juez Brian Cogan también presidió el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en julio de 2019, proceso que concluyó con una sentencia de cadena perpetua contra el líder del Cártel de Sinaloa, quien actualmente cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

En su momento, el juez ordenó al narcotraficante entregar más de 12 mil 600 millones de dólares como decomiso por las ganancias obtenidas a través de su participación en la red de narcotráfico. Esta cantidad, aunque significativa, es menor al monto que las autoridades estadounidenses buscan confiscar a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Otro narcotraficante mexicano al que se le ordenó confiscar sus bienes por su participación en el crimen organizado fue Alfredo Beltrán Leyva, alias ‘El Mochomo’, quien fue condenado a pagar más de 529 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos.

Un caso similar fue el de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias ‘El Coss’, del Cártel del Golfo, quien, tras declararse culpable en Estados Unidos, fue obligado a pagar más de 5 millones de dólares por concepto de decomiso.