Así fue la ‘guerra’ que peleó María Asunción Aramburuzabala por Grupo Modelo: ‘Todos querían el control’

María Asunción Aramburuzabala enfrentó una ‘guerra’ por el control de Grupo Modelo tras la muerte de su padre. El pleito inició en un campo de batalla dominado por hombres acostumbrados a que el hijo varón heredara el negocio familiar; sin embargo, el duelo lo ganó una mujer.

“En ese momento lo vi como lo más horrible que me podía haber pasado en el mundo. Había filas de personas tratando de ver de qué manera se aprovechaban porque mi papá tenía posiciones accionarias que representaban control en distintas empresas”, narró la empresaria ‘Mariasun’ en entrevista para el podcast Oso Trava.

La mujer más rica de México y la segunda de Latinoamérica aseguró que fue una época difícil en la que tomó la decisión de asumir el control del negocio familiar, mientras su hermana estaba embarazada y su madre atravesaba por un momento muy doloroso por el fallecimiento de su padre, Pablo Aramburuzabala.

“Mucha gente, banqueros, muchas personas... no te puedo decir todo lo que sucedió en ese momento, pero se nos vinieron muy fuerte encima. Fue un tema muy agresivo”, agregó.

La 'pelea' de María Asunción Aramburuzabala por Grupo Modelo se dio en un contexto empresarial dominado por hombres.

Así fue el momento decisivo en que Aramburuzabala tomó el control de Grupo Modelo

María Asunción Aramburuzabala recordó que antes de que su padre muriera, ella le hizo una promesa decisiva que marcó el destino de su familia y de la empresa cofundada por su abuelo más de 100 años antes.

“Mi papá, cuando ya estaba muy enfermo, un día platicando, me pidió que yo cuidara a la familia. Entonces esa promesa que le hice ya muy, muy al final, cuando estaba muy grave, fue algo que a mí me determinó”, aeguró la empresaria.

Sin embargo, todos querían “tomar el control” de la empresa familiar, pero ‘Mariasun’ habló con su madre y hermana para proponerles que ella se quedara al frente del negocio con el fin de evitar que cayera en manos ajenas.

“Les dije, ‘miren, yo la verdad si quieren me encargo, tengo que aprender, pero una cosa sí les digo es que yo no me voy a aprovechar de ustedes, yo voy a cuidar de ustedes’”, explicó la mujer quien enfrentó a otros empresarios y personas cercanas a su padre que pretendían mantenerse al frente del negocio cervecero.

“Amigos, enemigos, novios…todos querían el control. Menos de un mes después de la muerte de mi padre, empezaron a venir personas a decirnos que él los había dejado a cargo y que iban a gestionar las cosas por nosotros”, contó la empresaria en una entrevista con The New York Times.

María Asunción Aramburuzabala mostró su habilidad para negociar en Grupo Modelo

La llegada de María Asunción Aramburuzabala a Grupo Modelo no fue una decisión improvisada, sino resultado de una trayectoria y estudios para que, cuando llegara el momento, alguna de las hijas de Pablo Aramburuzabala asumiera el control de la empresa.

“Nací en una casa en la que mi papá era cervecero. No hay negocio más machista que la cerveza, entonces mi papá solo tuvo hijas mujeres, no hombres”, dijo Mariasun quien agregó que fue su madre la persona que dirigió su educación y la de su hermana menor para darles la formación necesaria con tal de ‘enfrentar el futuro’.

En 1979, Grupo Modelo introdujo la cerveza Corona en Estados Unidos hasta convertirla en la ‘chela’ importada más popular, lo que amplió su mercado a nivel internacional.

En los años noventa, bajo la gestión de María Asunción Aramburuzabala, Anheuser-Busch, fabricante de la bebida Budweiser, comenzó a comprar acciones de la empresa hasta alcanzar la mitad.

Con esa oportunidad, Aramburuzabala destacó sus habilidades para negociar y lideró las conversaciones de dicha participación hasta que en 1996 fue nombrada vicepresidenta de Grupo Modelo.

Grupo Modelo llevó la cerveza Corona a Estados Unidos hasta convertirla en una de las bebidas más populares. (Cuartoscuro)

Tras la adquisición de Anheuser-Busch por parte de InBev, el grupo combinado compró el 50 por ciento restante de Grupo Modelo en 2013, transacción por la que pagó cerca de 20 mil millones de dólares. Fue Aramburuzabala quien convenció a los accionistas para aceptar la oferta mejorada.

Por estos negocios, la familia Aramburuzabala recibió al menos 3 mil millones de dólares con la venta de las acciones, según el índice de millonarios de Bloomberg.

¿Qué negocios encabezó María Asunción Aramburuzabala en Grupo Modelo?

Como parte de su liderazgo empresarial, María Asunción Aramburuzabala estudió contabilidad en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y además de Grupo Modelo, ‘Mariasun’ lideró la empresa Tresalia —acrónimo de Tres Aliadas, en referencia a su madre, su hermana y a ella— que fundó en 1996.

A partir de la fundación de Tresalia y a lo largo de los años, sus inversiones son con Grupo Televisa, la marca Tory Burch y el operador de centros de datos Kio Networks, además de Kraft Heinz y en el negocio del café, junto a accionistas multimillonarios de AB InBev.

Sin embargo, poco a poco Aramburuzabala ha dejado su participación en las empresas que lideró hasta hace unos años y ahora sus hijos, Pablo y Santiago Zapata, son quienes se encargan de los negocios familiares. Además, contrató a ejecutivos expertos en finanzas para ayudarles a dirigir Tresalia.

Desde hace tres años, Rodolfo Pérez, de Goldman Sachs Group, la sucedió como directora de Tresalia mientras ella mantiene la presidencia de la compañía. La empresaria ahora se centra en pasatiempos como viajar, la fotografía de animales y el buceo en aguas profundas.

Al preguntarle sobre por qué se ha desprendido de sus negocios a pesar de liderar una de las fortunas más grandes de México, respondió en entrevista para el podcast: “No sé si es porque mi padre murió joven o porque las mujeres de nuestra familia tampoco viven mucho. Pero las cosas que quieres hacer, hay que hacerlas lo más rápido posible”.