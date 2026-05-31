Con CR7 y sin tantas polémicas por los precios: ¿Por qué Miami es el destino más ‘hot’ del Mundial 2026?

Miami espera una ola de aficionados durante el Mundial 2026 gracias a los partidos más atractivos de la fase de grupos. (Fotos: Shutterstock)

El Mundial 2026 está generando inquietud en ciudades como Nueva York o Seattle, donde se preguntan si realmente traerá el beneficio económico prometido. En Miami, sin embargo, ocurre todo lo contrario.

En el sur de Florida, hogar de la superestrella Lionel Messi —convocado de la selección argentina para la Copa Mundial de la FIFA —, los organizadores del torneo aseguran que no tendrán problemas para llenar el Hard Rock Stadium y las zonas de aficionados destinadas a quienes no consigan entradas para los partidos. Las reservas de hoteles y alojamientos de corta estancia respaldan ese optimismo, incluso mientras muchas otras ciudades anfitrionas se quedan rezagadas.

Con Brasil y CR7: ¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026 en Miami?

La ciudad, un imán constante para visitantes internacionales y con una enorme comunidad de aficionados latinoamericanos al fútbol, está recibiendo un impulso gracias a algunos de los partidos más atractivos de la fase inicial del Mundial 2026. Pero asistir no será barato: las entradas en las gradas más altas para el partido entre Brasil, cinco veces campeón del mundo, y Escocia se venden por $1,700 dólares (aproximadamente $29,447 MXN al tipo de cambio actual).

Para el encuentro entre Colombia y la Portugal de Cristiano Ronaldo, las entradas más baratas en sitios de reventa rondan los $2,700 dólares (alrededor de $46,770 MXN).

Cristiano Ronaldo encabeza uno de los partidos con mayor demanda del Mundial 2026, con boletos que alcanzan miles de dólares en reventa para el duelo entre Portugal y Colombia en Miami. (Foto: EFE/EPA/STRINGER).

“Somos una comunidad obsesionada con el fútbol, y siempre lo hemos sido, especialmente por las raíces latinas de esta ciudad”, dijo Rob Barlick, responsable de gestión patrimonial privada para Florida y Latinoamérica en Goldman Sachs Group Inc. “La gente está increíblemente emocionada con el Mundial y, en particular, con los partidos que se jugarán aquí”.

Diana Acero, una empresaria colombiana, planea asistir al partido de Portugal y gastar $5,200 dólares ($90,045 pesos) por persona en un paquete turístico para su familia de cuatro integrantes, que incluye una excursión en barco de ocho horas. Además, la familia visitará Nueva York antes del partido y luego tomará un crucero desde Miami.

Las polémicas por los exorbitantes precios en otras ciudades de EU

El entusiasmo en el sur de Florida contrasta con el ambiente mucho más moderado que se percibe en otras ciudades sede, donde han surgido polémicas por precios del Mundial 2026 como los $150 dólares ($2,597 MXN) del tren entre Nueva York y el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tarifa que luego bajó a $105 dólares ($1,818 MXN) y posteriormente a $98 ($1,697 MXN) tras las críticas públicas.

Hoteles desde Boston hasta San Francisco y Seattle han reportado una demanda inferior a la habitual para junio y julio, según una encuesta de la American Hotel & Lodging Association. Miami y Atlanta aparecen como las excepciones positivas, un alivio bienvenido para el verano, tradicionalmente temporada turística baja en Miami.

Las reservas de hoteles y alojamientos en Miami se dispararon previo a los partidos más esperados de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: EFE).

Ventajas y desventajas de Miami en la Copa Mundial de la FIFA

Al igual que el Estadio Banorte se llamará Estadio Ciudad de México, el Hard Rock Stadium se llamará Miami Stadium con motivo de la Copa del Mundo.

Servicios gratuitos

En Miami, los autobuses de enlace al estadio serán gratuitos. Además, los fondos federales están llegando según lo previsto para ayudar a cubrir los costos de seguridad y limpieza, según declaró la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins.

La FIFA, organismo rector del fútbol mundial, eligió la ciudad como sede y actualmente emplea a cientos de personas a nivel local.

Los precios más altos del Mundial

Aun así, no todos los partidos en Miami han agotado sus entradas. Los precios elevados —los más altos entre las ciudades anfitrionas, según un rastreador— están alejando a muchos aficionados.

Una complicada situación política y climática

El aumento global del petróleo también está encareciendo las tarifas aéreas, mientras que el turismo internacional hacia Estados Unidos se ha desacelerado en medio de la campaña de control migratorio impulsada por el presidente Donald Trump.

También existen otros riesgos específicos de Miami. Un sindicato internacional de futbolistas ha advertido que el calor extremo podría afectar el desarrollo de los partidos. La ciudad, además, es conocida por sus tormentas eléctricas.

Partidos muy atractivos

Miami tiene algo que demostrar en el mayor escenario del fútbol mundial después de haber albergado la caótica final de la Copa América de 2024 entre Colombia y Argentina. En aquella ocasión, cientos de aficionados sin entradas intentaron ingresar por la fuerza al estadio, provocando un largo retraso.

Este año, sin embargo, Miami podría obtener beneficios adicionales gracias a los partidos de eliminación directa que albergará. Si Argentina gana su grupo, como se prevé, el actual campeón disputaría en Miami su primer partido de octavos de final, posiblemente frente a España o Uruguay.

No todos los precios son astronómicos. Los aficionados en Miami pueden ver a Uruguay en la fase de grupos por entre $350 dólares ($6,060 MXN) y $400 dólares ($6,926 MXN) en los partidos contra Arabia Saudita y Cabo Verde.

Lionel Messi impulsa la expectativa por el Mundial 2026 en Miami, ciudad que espera una de las mayores concentraciones de aficionados durante el torneo. (Foto: EFE) (Alberto Boal/EFE)

FIFA Fan Festival en Miami

La ciudad también espera recibir visitantes que finalmente no asistirán a los estadios, pero sí disfrutarán del Fan Festival gratuito en Bayfront Park durante tres semanas.

“Quizá puedan pagar una habitación de hotel, y puedan permitirse ir a restaurantes, pero puede que no tengan boleto para el partido”, dijo Higgins en una entrevista. “Aun así, pueden formar parte de esa experiencia colectiva que representa el fútbol a través de nuestro Fan Fest”.

Juan David Galindo es uno de esos turistas. El periodista colombiano tiene un hermano en Green Bay, Wisconsin, y ambos planean viajar por carretera desde el Medio Oeste hasta Miami para ver el partido entre Colombia y Portugal en pantalla gigante junto a otros aficionados. Estaba dispuesto a pagar hasta $600 dólares ($10,389 MXN) por una entrada.

“Entrar al estadio es imposible. Lo he intentado todo”, aseguró.

Tarifas de casi 6 mil pesos por noche en hospedaje

Como era de esperar, los partidos más atractivos están generando enormes picos de demanda. Plataformas como Airbnb y Vrbo registran más de 26,000 reservas con una tarifa promedio de $341 dólares ($5,904 MXN) por noche alrededor del partido entre Colombia y Portugal, según AirDNA, firma que monitorea las reservas. Se trata del mayor volumen de reservas para un solo partido en la base de datos de la empresa.

Juan David Borrero, director global de alianzas de Airbnb, afirmó que la compañía está “muy contenta con la demanda que estamos viendo”.

A comienzos de mayo, Miami figuraba entre las tres ciudades anfitrionas con más reservas en Airbnb, solo detrás de Filadelfia y Ciudad de México. En el barrio de Flagiami, cerca del aeropuerto internacional y Little Havana, las reservas crecían alrededor de un 600% interanual a principios de año.

“De hecho, muchos alojamientos cuestan menos de $500 dólares ($8,658 MXN) por noche”, señaló Borrero. “Así que existe una oferta bastante amplia de opciones accesibles para hospedarse”.

Miami ya ha sido sede de eventos deportivos de talla mundial como la Fórmula 1, experiencia que ahora busca capitalizar con la Copa Mundial FIFA 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Miami, sede de la F1 y el Clásico Mundial de Béisbol

Miami está acostumbrada a los grandes eventos. Solo este año ya acogió la Fórmula 1, la final del fútbol universitario y el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol. La Copa del Mundo representa una nueva oportunidad para que la ciudad capitalice la disposición de los aficionados a gastar grandes sumas en espectáculos deportivos.

“Supongo que mucha gente vendrá aquí, tenga o no entradas, por las fiestas y quizá pensando: ‘Si los precios bajan el día anterior, encontraré algo’”, dijo Rodney Barreto, copresidente del comité organizador de Miami. “En un escenario mundial, cuando se trata de un país contra otro, basta con que un pequeño porcentaje de personas decida venir”.