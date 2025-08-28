‘Alito’ contesta a Noroña tras amenaza de desafuero: ‘Quiere distraer la atención de su casa de 12 mdp’

'Alito' Moreno dijo que Fernández Noroña está utilizando su pelea en el Senado como distractor para que no se hable más de su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán.

Como un “momento tenso” fue como Alejandro ‘Alito’ Moreno describió su enfrentamiento con Gerardo Fernández Noroña en el Congreso de la Unión, un incidente por el que Morena buscará su desafuero.

“Se da este momento de tensión con un cobarde que sale huyendo y ha sido un provocador toda su vida, y que en este momento lo que quiere es distraer la atención de esta mansión de 12 millones de pesos que deja claro que Morena es una hipocresía”, aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva este jueves 28 de agosto.

‘Alito’ Moreno confesó que ‘explotó’ contra Fernández Noroña, pero lo justificó al explicar que el presidente del Senado atacó y amenazó a Lilly Téllez y Federico Döring.

¿'Alito’ Moreno amenazó de muerte a Emiliano González, colaborador de Noroña?

El presidente del PRI fue cuestionado sobre por qué agredió a Emiliano González, trabajador de Fernández Noroña en el Senado quien supuestamente quedó lesionado por un empujón del priista.

“Él llega por detrás, esta persona. No es parte del Senado de la República, él no puede estar ahí, no puede atacar a ningún legislador de la Comisión Permanente. Se me pone enfrente y lo empujo porque creí que me iba a agredir porque me tocó por la espalda”, argumentó.

En conferencia de prensa y respaldado por la bancada de Morena, Noroña aseguró que ‘Alito’ amenazó de muerte y con ‘partirle su madre’ a Emiliano González, una acusación negada por el priista.

“Lo que le dije fue ‘tú no nos puedes tocar, quédate ahí (en el piso)”, indicó.

‘Alito’ Moreno acusó a Emiliano González, quien apareció con collarín y vendado, de simular sus lesiones, pues afirmó que después de la conferencia de prensa de Morena, apareció sin ninguna protección.

“Es la simulación, es parte del querer amenazar, que van a la fiscalía, que como poder, presionan. Llamaron (al Ministerio Público) y fueron personalmente para que recibieran la oportunidad de dar esa denuncia en el Senado”, acusó.

¿Qué provocó el enfrentamiento entre ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña?

El conflicto se desató durante la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Moreno, presidente nacional del PRI, se quejó de no haber recibido la palabra como estaba pactado.

Al finalizar el Himno Nacional, Moreno se acercó a la Mesa Directiva para reclamar su intervención, lo que generó una serie de tensiones que culminaron en un altercado físico. Según varios testigos, Moreno empujó a Noroña, quien a su vez respondió con agresiones, lo que llevó a una serie de empujones y golpes.

¿Qué legisladores se involucraron en la pelea?

El enfrentamiento no solo involucró a Moreno y Noroña, sino que también tuvo consecuencias para otros presentes en la sesión. La vicepresidenta del Senado, Dolores Padierna, intentó intervenir para detener la pelea, pero tuvo que apartarse para evitar ser alcanzada por los golpes. El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, también fue mencionado por haber golpeado a Noroña en medio de la confrontación.

Noroña pedirá desafuero de ‘Alito’ Moreno: ‘Esto no se puede quedar así’

Noroña adelantó denuncias contra ‘Alito’ Moreno por agresión y exigió el desafuero del presidente del PRI, al argumentar que lo que ocurrió es “grave y sin precedentes” en la historia legislativa de México.

Este pleito no es un hecho aislado, sino parte de un clima de tensión creciente entre los legisladores de diferentes partidos. La discusión que dio pie al altercado se centró en temas de alta sensibilidad política, como la intervención militar de Estados Unidos en México y las acusaciones de traición a la patria que Morena lanzó contra el PAN.

La sesión de la Comisión Permanente estuvo marcada por enfrentamientos verbales previos entre los miembros de la Cuarta Transformación y los opositores, lo que intensificó la confrontación que finalmente estalló en violencia.