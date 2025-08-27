¿Quién es Carlos Gutiérrez Mancilla, el diputado del PRI que también golpeó a Noroña en el Senado?

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, de 31 años, es diputado federal del PRI por el estado de Chiapas. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

El nombre de Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla ha cobrado relevancia en las últimas horas, luego de verse involucrado en la agresión entre los senadores Alejandro ‘Alito’ Moreno y Gerardo Fernández Noroña durante la Sesión Permanente del Congreso de la Unión.

Con base en los videos compartidos en redes, y que incluso fueron difundidos por el Senado de la República, el diputado priista fue identificado como la persona que se encontraba a un costado de Moreno Cárdenas, al momento de la confrontación.

En las grabaciones se observa que el diputado, vestido con un traje azul, es quien posterior a la pelea entre ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña persigue al senador morenista, lo alcanza y lo jala del saco para después darle un golpe a la cabeza, mientras este intenta salir de la sala.

Al mismo tiempo que esto sucedía, Emiliano González, camarógrafo y trabajador eventual del Senado, fue empujado violentamente por Alejandro Moreno, quien cayó al suelo tras la agresión, luego de interponerse entre ambos senadores.

Posteriormente, en una rueda de prensa con la bancada de Morena, González apareció con collarín y cabestrillo.

Al respecto de las lesiones de su colaborador, Noroña aseguró que tanto él como González presentarán las denuncias correspondientes por lesiones y daños a la propiedad, pues “rompieron el equipo fotográfico de Emiliano”.

Agregó que Morena también procederá con una denuncia penal contra los legisladores del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Alonso Erubiel Lorenzo y Rubén Moreira, a quienes señalaron de participar en las agresiones.

¿Quién es Carlos Gutiérrez Mancilla?

Egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM), Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, de 31 años, actualmente es diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de Chiapas.

Antes, se desempeñó como presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, presidente nacional de la Red Jóvenes X México y presidente de la Copppal Juvenil (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe-Juvenil), según se menciona en su página de Facebook.

Gutiérrez Mancilla es diputado plurinominal para la LXVI Legislatura. (Fuente: Sistema de Información Legislativa)

Gutiérrez Mancilla forma parte de las comisiones de Juventud (presidente), de Trabajo y Previsión Social y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (secretaría), de acuerdo con el sitio oficial de la Cámara de Diputados.

Luego del incidente de este miércoles, el legislador priista agradeció las muestras de apoyo tras los señalamientos de la bancada de Morena en el Senado y acusó al partido guinda de ser un “narco-gobierno”.

“Hoy en el Senado millones de mexicanos se sintieron representados cuando al cobarde de Fernández Noroña le pusimos un alto. Agradezco las muestras de apoyo: México está harto de abusos y complicidades del narco-gobierno de Morena. La dignidad también se defiende de pie. ¡Y siempre daremos la cara por México!“, expuso en un mensaje publicado en su cuenta de X.