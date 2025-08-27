¿Quién es Emiliano González, el colaborador de Noroña que ‘Alito’ Moreno ‘mandó a volar’ en el Senado

Gerardo Fernández Noroña anunció que presentará denuncias contra Alejandro Moreno y otros cuatro legisladores del PRI que, aseguró, participaron en las agresiones en su contra y en perjuicio de su colaborador. [Fotografía. Cuartoscuro, Quadratin]

En la antigua Casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado de la República, los legisladores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro ‘Alito’ Moreno protagonizaron una confrontación que derivó en una auténtica batalla campal, marcada por empujones, gritos e insultos, durante la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada este miércoles 27 de agosto.

Uno de los afectados fue Emiliano González, colaborador cercano de Noroña, quien intentaba grabar la pelea entre senadores de Morena y del PRI con una cámara 360°.

Al concluir la trifulca entre ‘Alito’ Moreno y Gerardo Fernández Noroña, Emiliano González presentó lesiones visibles en el brazo izquierdo y el cuello, luego de ser empujado con violencia por el dirigente nacional del PRI.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado anunció que presentará denuncias contra Alejandro Moreno y otros cuatro legisladores del PRI que, aseguró, participaron en las agresiones en su contra y en perjuicio de su colaborador.

¿Quién es Emiliano González, colaborador de Fernández Noroña?

Emiliano González es camarógrafo y trabajador eventual del Senado, colaborador cercano de Gerardo Fernández Noroña. Sobre su trayectoria profesional existe poca información pública.

No obstante, su nombre apareció recientemente, cuando se reveló que formó parte del grupo de colaboradores que acompañó a Fernández Noroña en un viaje a Roma, Italia, a mediados de junio.

El senador de Morena viajó a Roma para asistir a la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso. En ese foro, Noroña se declaró ateo, defendió la pluralidad religiosa en México y expresó su respaldo al pueblo palestino.

Aunque Emiliano González no figura en la lista oficial de asesores del Senado, se le otorgaron más de 103 mil pesos para acompañar al presidente del Senado a dicho encuentro parlamentario.

De acuerdo con información de Imagen Televisión, tras el viaje a Roma, Emiliano González devolvió menos de cinco mil pesos, lo que significó que gastó más de 98 mil pesos en acompañar a Gerardo Fernández Noroña.

Entre las colaboradoras que también asistieron a la reunión se encuentra Paola Becerra, quien funge como secretaria particular de la presidencia de la Mesa Directiva, aunque oficialmente el cargo corresponde a la legisladora María Guadalupe Arista.

¿Qué dijo Fernández Noroña tras su pelea con ‘Alito’ Moreno?

Fernández Noroña afirmó que la agresión de Alejandro Moreno no fue un hecho fortuito, sino un ataque premeditado. En conferencia de prensa señaló que durante toda la sesión existieron provocaciones y que, al concluir, se organizó un cerco para que el dirigente nacional del PRI pudiera golpearlo sin darle posibilidad de escapar.

“Voy a presentar la denuncia en mi calidad de presidente de la Comisión Permanente. No fue un hecho casual ni producto de un debate acalorado, sino una agresión deliberada en plena sesión”, declaró Gerardo Fernández Noroña.

Además de él y de su colaborador Emiliano González, el legislador morenista sostuvo que otra de las víctimas de la agresión encabezada por ‘Alito’ Moreno y su bancada priista fue la diputada Dolores Padierna.

El presidente del Senado también acusó al priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla de propinarle un puñetazo en la cabeza cuando era escoltado fuera del recinto, luego de que Alejandro Moreno iniciara las provocaciones.