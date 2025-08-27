Gerardo Fernández Noroña y su pasado como jugador de futbol americano: ‘Era muy bueno’

Los estudios y el trabajo sacaron a Noroña de siete años de práctica de futbol americano (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña recientemente se peleó en una sesión con el priista Alejandro ‘Alito’ Moreno en una confrontación que pasó de lo verbal a lo físico; sin embargo, pocos saben que el presidente del Senado tuvo un pasado con el deporte, como jugador de futbol americano.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pudo ver a Moreno acercarse a la Mesa Directiva, para reclamarle a Noroña. “¡Te estoy pidiendo la palabra!”, expresó.

Luego de un par de manotazos, se escuchó a ambos con algunas amenazas de agresión física: “Te rompo tu madre”, dijo ‘Alito’ a Noroña, mientras que se pudo escuchar insistentemente al morenista responder “No me toques”.

Varias personas trataron de frenar el pleito. Noroña trató de salir del enfrentamiento; sin embargo, ‘Alito’ lanzó varios golpes en dirección al morenista. Finalmente, retiran a Gerardo mientras se escucha el grito de “derrotados” en coro por una parte de la sala.

“Esperamos a que se cantará el himno nacional, y luego le dije que me diera una explicación de lo que pasó, ¿qué hizo? Como siempre, este patán, empujarme”, dijo después el priista y lo señaló de gritarle a la senadora panista Lilly Téllez.

¿Cómo fue el pasado de Fernández Noroña jugando futbol americano?

En varias ocasiones, Noroña ha compartido que, en su juventud, fue jugador de futbol americano. En su cuenta de TikTok, mostró una foto generada mediante inteligencia artificial para conmemorarlo y contar una parte de la historia a sus seguidores.

“Era el 82 en un equipo de fútbol americano llamado Los Destroyers. No tengo fotos nítidas de la época, pero gracias a la IA ahora puedo recrear el momento. Juventud, divino tesoro”, compartió el sociólogo.

También compartió en una ocasión mediante su cuenta de Facebook que, cerca de 1975, formaba parte del equipo del Tecnológico de Tlalnepantla.

En una entrevista para medios deportivos en 2023, compartió que jugó durante un periodo de siete años de su vida, aunque no llegó a la Liga Mayor de la ONEFA, la máxima categoría del deporte a nivel universitario en México.

“Tenía que estudiar y trabajar el último año que jugué intermedia; era muy complicado. Fuimos campeones con Destroyers, ahí de la zona residencial militar. Un equipazo en esa época”, explicó.

Incluso, Noroña presumió que muchas de las personas con las que jugó se fueron al equipo de Osos y fueron campeones de la Liga Mayor.

“Es un deporte que amo, que me gusta mucho, que genera la tarea de equipo, que te implica dos horas de entrenamiento diario en intermedio, juvenil, mínimo una hora”, contó. “Genera desarrollo importante, ayuda al carácter, al trabajo colectivo, a los retos; aleja de cualquier conducta antisocial o adicción”, agregó.

Según contó, su rol era el de ala defensiva (defensive end): “Me tocó esa parte, era muy bueno”, presumió sobre su pasado en el deporte.

En ese sentido, el político admitió que hace falta desarrollo en muchas comunidades para que se pueda realizar la práctica de este deporte, ya que no existe en todos lados la infraestructura para poder sacar “grandes jugadores de futbol americano” en el país.