¿Yankees vs. Red Sox en el Harp Helú? CDMX está en el radar de Grandes Ligas por expansión de la MLB

La expansión de MLB podría incluir dos nuevos equipos de Grandes Ligas y México podría ser sede de uno.

Que se escuche la voz del ¡play ball! ¿Imaginas que los Yankees o Dodgers visiten el Estadio Alfredo Harp cada año? ¿Y si en lugar de un Diablos Rojos del México contra Yankees fueran dos equipos de Grandes Ligas los protagonistas?

Rob Manfred, comisionado de la Grandes Ligas, abrió esa posibilidad hace unas semanas al hablar de la expansión de la MLB.

Cada que el tema resurge, las primeras dudas son: qué ciudades tiene posibilidad de tener un equipo de Grandes Ligas y cómo afectaría a las Divisiones, así como a la estructura de los playoffs de MLB para que las nuevas franquicias puedan competir.

De la mano de esos cuestionamientos aparece la posibilidad de que México sea sede de un equipo de Ligas Mayores. Por si fuera poco, de la mano de los Diablos Rojos y su dueño Alfredo Harp Helú, la CDMX vive una fiebre beisbolera no vista desde los 80s antes de la huelga en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Según Othón Díaz, presidente de los Diablos Rojos del México, 53 por ciento de la afición del equipo tenía 55 años o más en 2015, pero esa cifra cambió radicalmente. Datos de 2024 establecen que 74 por ciento de los asistentes al Estadio Alfredo Harp Helú tiene menos de 45 años.

Yankees de Nueva York visitó CDMX para jugar contra Diablos Rojos del México en la pretemporada de ambas novenas en 2024. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

¿Por qué la CDMX SÍ puede tener un equipo de Grandes Ligas?

Al hablar de la posible expansión de Grandes Ligas, Manfred señaló que podría haber un reacomodo de equipos en diferentes divisiones o ligas. Eso significa que antes de que termine la década, la MLB tendrá dos nuevos equipos.

Ciudades candidatas para Grandes Ligas no faltan. Medios especializados en MLB reportan que Charlotte, Montreal –que ya tuvo a los Expos como equipo de MLB–, Nashville, Oakland, Portland, Sacramento, entre otras están interesadas en tener un equipo.

Entre todas esas ciudades aparece la CDMX, pero ¿cuáles son las posibilidades de tener un equipo de Grandes Ligas en México?

Hace 9 años, en 2016, Rob Manfred mencionó a CDMX como una posibilidad en caso de que la expansión de MLB cruce las fronteras.

CDMX vive una fiebre beisbolera. 74 por ciento de los asistentes al Estadio Alfredo Harp Helú tiene menos de 45 años. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

CDMX cuenta con más de 10 millones de habitantes y esa cifra sube a unos 22 millones si contamos la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que la convierte en la sexta ciudad más grande del mundo.

Además, CDMX cuenta con un parque de primer nivel como lo es el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, que recibió juegos de Grandes Ligas en 2023 y 2024, como parte de la MLB Mexico City Series.

“Si la Ciudad de México albergara un equipo de MLB, habría que prepararse para un estadio que haría que el Coors Field de Denver pareciera casi normal en comparación: su altitud es incluso mayor que la de la “Mile High City”, apuntan especialistas.

Lejos de los diamantes también se juega beisbol. En 2016, México se convirtió en uno de los seis países con una oficina de MLB. Además de México, Major League Baseball tiene oficinas en Londres, Tokio, Beijing y Santo Domingo, República Dominicana.

¿Por qué Grandes Ligas no apostaría por México para la expansión de MLB?

El punto en contra de tener un equipo de MLB en México no es falta de aficionados sino el propio Rob Manfred.

Rob Manfred, comisionado de MLB, habló de la expansión de Grandes Ligas. (Cuartoscuro / Shutterstock)

Aunque parece contradictorio, Manfred explicó: “Nunca he estado cerca de la idea de México como una oportunidad de expansión”.

Si bien, Manfred no “bateó” de jonrón a México como sede de la expansión de Grandes Ligas, si nos puso en cuenta de dos bolas, dos strikes y dos outs.