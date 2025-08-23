Menor herido por pelotazo en estadio Harp Helú está en terapia intensiva: ¿Qué pasó en juego de Diablos?

El miércoles 20 de agosto, un niño recibió un pelotazo en juego de Diablos; ahora está en terapia intensiva.

En uno de los juegos de playoffs de la LMB, un menor resultó lesionado por una pelota y actualmente se encuentra en terapia intensiva, aunque aseguran, fuera de peligro.

El estadio Alfredo Harp Helú y la directiva de los Diablos Rojos del México emitieron un comunicado tras el incidente ocurrido el pasado 20 de agosto, cuando una pelota de foul impactó a Simón Fallah, menor que se encontraba en la zona de gradas altas.

Gracias a esto, desde el jueves está hospitalizado en el área de cuidados intensivos en un hospital privado de la CDMX. Se espera que en los próximos días lo den de alta.

¿Qué le pasó a Simón Fallah, menor herido en juego de beisbol?

La tarde-noche del 20 de agosto se llevó a cabo el primer juego de las Series de Zona en los Playoffs de la LMB 2025, donde se enfrentaron Diablos Rojos del México vs. Pericos de Puebla.

En un momento del encuentro, Simón recibió un pelotazo, pues la pelota superó la red de protección e impactó al pequeño aficionado en la grada alta, sección D1 del estadio de Diablos.

En el comunicado replicado por el Harp Helú, se le brindó atención médica inmediata al menor, de 9 años, que iba acompañado de sus papás. Sin embargo, en aquel momento no manifestó ningún problema; incluso, lo llevaron a enfermería, pero todo estaba aparentemente normal.

“El servicio médico del evento actuó conforme a los protocolos establecidos y se notificó a la familia sobre las señales de alerta para dar seguimiento a la evolución del golpe”, se lee en la misiva.

Niño fue hospitalizado tras pelotazo en el Harp Helú

La madre del menor, María Luisa, informó que fue horas después del juego de beisbol, cuando ya estaban en casa, que Simón presentó dolor de cabeza y vómitos, por lo que decidieron llevarlo al hospital, de acuerdo con La Jornada.

Después de algunos estudios, los médicos se dieron cuenta de que el infante tenía una hemorragia en el cerebro, por la cual fue intervenido de inmediato.

“En comunicación con la familia, confirmaron que Simón se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación en terapia intensiva (…) Continuaremos en contacto con la familia, pendientes de la evolución de la salud del menor”, explica la misiva.

Estadio Harp Helú apoya en gastos médicos a menor que sufrió accidente en el estadio

La directiva aseguró que la familia cuenta con el respaldo del seguro del inmueble para cubrir los gastos necesarios y reiteró su compromiso de mantenerse en comunicación cercana para dar seguimiento a la evolución del menor.

De acuerdo con Sopitas, Simón Fallah está internado en el hospital Ángeles del Pedregal, y su familia busca donadores de sangre O+, aunque puede ser de cualquier otro tipo para cubrir el requisito.

Estadio Alfredo Harp Helú explica protocolos de seguridad en el recinto

El comunicado también subrayó que el estadio cuenta con una de las redes de protección más amplias del país, aunque hicieron un llamado a los aficionados para mantenerse siempre atentos a la pelota durante los juegos.

Finalmente, el club reiteró que la seguridad de los asistentes es una prioridad y que continuarán reforzando los protocolos para garantizar la mejor experiencia a los visitantes.