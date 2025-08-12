Playoffs de la LMB 2025 HOY: Fechas, horarios, dónde ver, standings y todos los resultados

12 equipos buscan la supremacía en la LMB pero sólo uno podrá saborear la gloria (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro).

¡Suena el grito de ‘play ball’ en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) 2025! Y es que ya iniciaron las series en la búsqueda de los equipos que lleguen a la Serie del Rey, que ganaron los Diablos Rojos el año pasado.

Para todos los aficionados que quieren saber dónde ver, los horarios y el estado actual de la postemporada, aquí les dejamos las fechas clave, resultados, calendario completo y cómo seguir la acción en vivo.

Playoffs de la LMB 2025: ¿Quién juega HOY martes 12 de agosto y dónde ver EN VIVO los partidos?

Los playoffs 2025 dieron inicio el sábado 9 de agosto, de acuerdo con el calendario de la LMB. Se clasificaron los doce equipos, seis por cada zona (’Norte’ y ‘Sur’), se enfrentan en series al mejor de siete juegos.

La Serie del Rey 2025 espera a los campeones de cada zona, los cuales esperan poder llegar con ofensivas encendidas para ofrecer un espectáculo digno de la postemporada en el béisbol mexicano.

Tras descansar el lunes para llevar cambiar de sede, estos son los partidos que se juegan HOY:

Acereros de Monclova vs. Tecos de los Dos Laredos | 6:30 pm (CDMX) | Dónde ver: WWB, LMB TV

| 6:30 pm (CDMX) | Dónde ver: WWB, LMB TV Piratas de Campeche vs. Pericos de Puebla | 7:00 pm (CDMX) | Dónde ver: Claro Sports, AYM Sports, LMB TV

| 7:00 pm (CDMX) | Dónde ver: Claro Sports, AYM Sports, LMB TV Guerreros de Oaxaca vs. El Águila de Veracruz | 7:00 pm (CDMX) | Dónde ver: Hi! Sports, Azteca Deportes, LMB Tv

| 7:00 pm (CDMX) | Dónde ver: Hi! Sports, Azteca Deportes, LMB Tv Diablos Rojos del México vs. Leones de Yucatán | 7:30 pm (CDMX) | Dónde ver: ESPN, Disney Plus, LMB TV

| 7:30 pm (CDMX) | Dónde ver: ESPN, Disney Plus, LMB TV Toros de Tijuana vs. Algodoneros de Unión Laguna | 7:30 pm (CDMX) | Dónde ver: TVC Deportes, LMB TV

| 7:30 pm (CDMX) | Dónde ver: TVC Deportes, LMB TV Sultanes de Monterrey vs. Charros de Jalisco | 7:30 pm (CDMX) | Dónde ver: Fox Sports Premium, LMB TV

Resultados actualizados de los Playoffs LMB 2025

Hasta el momento, se han jugado dos partidos de cada serie. En la Zona Sur, los Diablos Rojos del México, campeones defensores, arrancan dominando a los Leones de Yucatán. En la Zona Norte, Toros de Tijuana y Algodoneros son los únicos que no se han sacado diferencia, mientras que Acereros de Monclova imponen su poder ofensivo ante Tecos; mientras tanto, los Sultanes no han podido ante los Charros. Así van las series al momento:

Diablos Rojos del México 2-0 Leones de Yucatán

Guerreros de Oaxaca 2-0 El Águila de Veracruz

Piratas de Campeche 2-0 Pericos de Puebla

Charros de Jalisco 0-2 Sultanes de Monterrey

Acereros de Monclova 2-0 Tecos de los Dos Laredos

Toros de Tijuana 1-1 Algodoneros de Unión Laguna

Equipos clasificados a los Playoffs LMB 2025: Standings de temporada regular

Con el rol regular finalizado el pasado 9 de agosto, estos son los equipos dentro de los playoffs de la LMB.

Zona Sur

Diablos Rojos del México Guerreros de Oaxaca Piratas de Campeche Pericos de Puebla El Águila de Veracruz Leones de Yucatán

Standings Zona Sur

Zona Norte

Sultanes de Monterrey Toros de Tijuana Acereros de Monclova Tecos de los Dos Laredos Algodoneros de Unión Laguna Charros de Jalisco

Standings Zona Norte: