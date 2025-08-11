Pelea Alana Flores vs. Gala Montes en Supernova Strikers: Fecha, hora, cartelera completa, dónde ver y más

Alana Flores vs. Gala Montes es la pelea estelar como parte del evento Supernova Strikers (Fotoarte: El Financiero / Créditos: shutterstock, Instagram: @galamontes, @alanafloresf).

Comienza la cuenta regresiva para Supernova Strikers (antes anunciado como ‘Supernova: Orígenes’), evento que pone sobre el ring de boxeo a Alana Flores vs. Gala Montes en una pelea estelar que combina espectáculo, deporte y música en vivo.

Este combate ha generado gran expectativa en México y Latinoamérica, no solo por el talento de ambas, sino por el creciente fenómeno de figuras del entretenimiento que se suben al ring al estilo de ‘La Velada del Año’ de Ibai Llanos, donde Alana Flores ganó recientemente una pelea.

Si no quieres perderte ningún detalle de esta confrontación, aquí encontrarás dónde ver, cuándo es, cuánto cuestan los boletos en caso de que quieras ir y cómo seguir en vivo desde casa cada momento de esta noche llena de adrenalina y entretenimiento, que también enfrenta al comediante Franco Escamilla contra el youtuber Álex Montiel ‘Escorpión Dorado’.

Fecha, hora y sede: ¿Cuándo y dónde es la pelea de Alana Flores vs. Gala Montes en Supernova Strikers?

El evento Supernova Strikers se lleva a cabo el próximo domingo, 17 de agosto, desde el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México; inicia a partir de las 6:00 pm (tiempo de la capital). No se tiene un horario específico para la pelea de Alana Flores vs. Gala Montes, pero será la pelea principal del evento.

Evento : Supernova Strikers (Alana Flores vs. Gala Montes, pelea estelar)

: Supernova Strikers (Alana Flores vs. Gala Montes, pelea estelar) Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Domingo 17 de agosto de 2025 Hora de inicio: 6:00 pm (tiempo del centro de México)

6:00 pm (tiempo del centro de México) Lugar: Palacio de los Deportes, Iztacalco (Ciudad de México)

Supernova Strikers: ¿Dónde ver EN VIVO la pelea de Alana Flores vs. Gala Montes?

La transmisión se puede seguir la gratis en las redes sociales oficiales de Supernova Strikers, anuncia la organización del evento y además se podrá ver mediante la cadena Cinépolis en pantalla grande. Recientemente, dan a conocer que la plataforma DAZN se suma para darle cobertura al evento.

Streaming : DAZN

: DAZN Salas de cine : Cinépolis

: Cinépolis Facebook: Supernova Boxing

Supernova Boxing YouTube: Supernova Boxing

Supernova Boxing TikTok: @supernovaboxing

@supernovaboxing Twitch: @supernovaboxing

Cartelera completa de Supernova Strikers: ¿Quién pelea además de Alana Flores vs. Gala Montes?

Además del combate principal, la noche contará con enfrentamientos que prometen sorprender:

Alana Flores vs. Gala Montes (pelea estelar)

Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado (pelea coestelar)

Westcol vs. Mario Bautista

Mercedes Roa vs. Milica

Luis Pride vs. Shelao

Además, anuncian que los integrantes de La Cotorrisa serán comentaristas, mientras que el youtuber Berth-Oh es el host oficial del evento.

De acuerdo con un comunicado, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) brindará de un supervisor para el evento para dar su respaldo al evento.

Boletos para Supernova Strikers: ¿Cuánto cuestan las entradas para la pelea de Alana vs. Gala Montes?

Los se pueden conseguir boletos para Supernova Strikers mediante Ticketmaster con costos desde $488 hasta $7,320 dependiendo de la sección; estos son los precios:

Sección E: $488.00

Sección D: $976.00

Sección C: $1,220.00

Sección B: $2,196.00 (SOLD OUT)

Sección Pista: $3,050.00 (SOLD OUT)

Sección A: $7,320.00 (SOLD OUT)

Calendario de Supernova Strikers: Así será la semana de la pelea entre Alana Flores y Gala Montes

Como toda función de boxeo, se llevan a cabo eventos desde una conferencia de prensa, entrenamiento con público y ceremonia de pesaje; éste es el calendario de la semana para Supernova Strikers:

Conferencia de prensa : miércoles 13 de agosto - 18:00 pm (CDMX)

: miércoles 13 de agosto - 18:00 pm (CDMX) Entrenamiento público : viernes 15 de agosto - 4:30 PM (CDMX)

: viernes 15 de agosto - 4:30 PM (CDMX) Ceremonia de pesaje : sábado 16 de agosto - 4:00 PM (CDMX)

: sábado 16 de agosto - 4:00 PM (CDMX) Supernova Strikers: domingo 17 de agosto - 6:00 PM (CDMX)

Música en vivo en Supernova Strikers: ¿Quién se presenta en vivo para la pelea de Alana Flores?

Además de las peleas, el evento Supernova Strikers cuenta con las presentaciones en vivo de artistas musicales como María Becerra, Xavi, Gabito Ballesteros, Óscar Maydón, Christian Nodal, Alemán y Alan Arrieta, quienes encienden un poco más el ambiente con lo mejor de la música urbana y los corridos tumbados.