Mueren dos boxeadores de la misma cartelera, edad y lesión: ¿Qué pasó con Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa?

Dos boxeadores japoneses fallecieron por graves lesiones en un combate en Japón. (Foto: Ilustrativa / IA).

Dos boxeadores japoneses han fallecido a causa de lesiones cerebrales sufridas el mismo día en el Korakuen Hall de Tokio.

Shigetoshi Kotari murió el pasado viernes; Hiromasa Urakawa, al día siguiente. Los pugilistas de la misma edad (28 años) pelearon en combates separados de la misma cartelera.

¿De qué murió el boxeador Shigetoshi Kotari?

Shigetoshi Kotari, de 28 años, colapsó poco después de empatar en un combate a 12 asaltos contra el campeón de peso ligero junior de la Federación de Boxeo de Oriente y Pacífico, Yamato Hata, el 2 de agosto.

El originario de Nagoya deja un legado de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. Bajó del ring entre aplausos del público, pero se observaba afectado; perdió el conocimiento después y fue llevado de emergencia al hospital, explica The Sun.

El pugilista fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia por un hematoma subdural, una condición en la que se acumula sangre entre el cerebro y el cráneo, pero falleció seis días después de la pelea.

“Descansa en paz, Shigetoshi Kotari”, escribió la Organización Mundial de Boxeo en las redes sociales. “El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del luchador japonés Shigetoshi Kotari, quien sucumbió a las lesiones sufridas durante su pelea por el título el dos de agosto”.

“Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, equipo y toda la comunidad del boxeo japonés.”

¿Qué le pasó al boxeador Hiromasa Urakawa?

El sábado, Hiromasa Urakawa, 28 años, murió como consecuencia de la misma lesión que sufrió en la derrota por nocaut ante Yoji Saito. Urakawa fue sometido a una craneotomía en un intento por salvar su vida.

“Esta desgarradora noticia llega solo días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien murió por las lesiones sufridas en su pelea en la misma cartelera”, dijo la OMB en otra publicación en redes sociales el sábado. “Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y a la comunidad del boxeo japonés durante este momento increíblemente difícil”.

Comisión de Boxeo de Japón anuncia cambios en las peleas

En consecuencia, la Comisión de Boxeo de Japón anunció que todas las peleas por el título de la OPBF (Oriental and Pacific Boxing Federation) ahora se reducirán de 12 a diez asaltos.

A principios de este año, el boxeador irlandés John Cooney murió una semana después de ser ingresado en cuidados intensivos tras su derrota por el título celta de peso superpluma ante Nathan Howells en Belfast.

Citado por The Mirror, a inicios de esta año, Mark Dunlop, mánager de Cooney, declaró: “no se puede culpar a nadie (...) John conocía los peligros, la familia conoce los peligros... todos los implicados en el boxeo saben que conlleva un riesgo”.